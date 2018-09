Dopo 18 anni a Castellina il fotografo Andrea Rontini saluta il suo "paese adottivo"

A fine anno chiuderà la "storica" galleria fotografica in via delle Volte: "Epilogo di un ciclo di vita"

CASTELLINA IN CHIANTI - Ha affidato a Facebook la sua lettera di addio (o di arrivederci) al suo "paese adottivo".

Quello in cui da quasi due decenni passava molti mesi dell'anno. Rimanendo legato con forza a due comunità: quella dell'Antella, suo paese d'origine e, appunto, Castellina in Chianti, dove Andrea Rontini ha una galleria fotografica da 18 anni.

Uno studio che alla fine dell'anno chiuderà. Come annuncia lo stesso Rontini sui suoi canali social: "Io e Manuela abbiamo deciso che alla fine di quest’anno la galleria fotografica di Via delle Volte a Castellina in Chianti terminerà la nostra attività dopo diciotto anni

"Aprimmo nell’aprile del 2001 questo spazio espositivo - ricorda - all’interno delle mura medioevali cariche di storia nella secolare contesa tra Firenze e Siena. Furono degli amici a segnalarci questo spazio dove una donna illuminata di Castellina in Chianti, la signora Vanna Bianciardi, alla quale va tutto il nostro affettuoso ringraziamento, aveva dato la possibilità di far respirare questo luogo di quell’unicità che non trova paragoni in Toscana e in Italia. Luogo magico di silenzio dove la vita scorre a ritmi lenti e dove le foto del paesaggio toscano e dei luoghi meravigliosi della Toscana avevano trovato una propria casa".

"Perché qui? - aveva raccontato alcuni mesi fa al Gazzettino del Chianti - Perché prima di tutto la fotografia ha importanza soprattutto per il pubblico straniero, che ritiene che abbia valore culturale in sé. E ovviamente il passaggio di turisti stranieri da Castellina è superiore a quello... all'Antella".

"Quando si arriva ad un epilogo di un ciclo di vita - riprende nel suo messaggio di commiato Andrea Rontini - seppur commerciale, occorre ripensare per ringraziare tutti coloro che hanno permesso che questo nostro sogno diventasse realtà. Abbiamo detto della signora Vanna che non finiremo mai di ricordare e ora alle sue figlie, Gaia e Monica, che ne supportano la continuità. A tutti gli amici, conoscenti, amministratori, commercianti, viticoltori, semplici cittadini di Castellina in Chianti con i quali abbiamo scambiato idee, opinioni, consigli in questo lungo percorso di vita, un grazie infinito. Ai nostri preziosi collaboratori che si sono succeduti negli anni di attività: Luciana, Silvia, Linda, Catia, Patricia, Luisa e Sonia: grazie alla loro professionalità".

"Infine - conclude - ai nostri clienti, molti negli anni diventati amici, che hanno apprezzato la nostra proposta fotografica diciamo che continueremo la nostra attività on–line attraverso la vendita diretta (e-commerce) con il sito www.andrearontini.it. Potete inoltre seguire dal blog.andrearontini.it le nuove proposte, iniziative e ricerche. A questo punto, quindi, solo un arrivederci...".