Unione comunale del Chianti: "Risparmi e sconti per i pendolari"

Le richieste avanzate dai Comuni del Chianti fiorentino e accolte dalla Regione Toscana

CHIANTI FIORENTINO - Novità e agevolazioni sul trasporto pubblico per i giovani pendolari del Chianti, ovvero la possibilità di abbonarsi per dieci mesi e risparmio sul costo del carnet a quattro corse.

I sindaci dell'Unione comunale del Chianti spiegano: "Migliorano le condizioni per gli studenti in viaggio anche grazie alle sollecitazioni e alle richieste che abbiamo fatto alla Regione Toscana con l’intento di agevolare gli spostamenti soprattutto sul piano economico prevedendo formule vantaggiose e riduzioni nelle tariffe a fronte degli ultimi adeguamenti"

“Abbiamo ottenuto risposte importanti che mirano a migliorare la qualità della vita dei pendolari riponendo una particolare attenzione alle esigenze dei giovani e delle fasce deboli della popolazione – dichiarano i sindaci David Baroncelli, Paolo Sottani, Giacomo Trentanovi, Massimiliano Pescini – tali condizioni permettono agli studenti che presentino certificazione Isee di risparmiare rispetto all'acquisto dell'abbonamento annuale dello scorso anno”.

Continuano i sindaci: “Abbiamo chiesto di modificare il meccanismo che regola l'integrazione tariffaria così da ottenere la possibilità di utilizzare alcune linee Ataf attraverso l'abbonamento di BusItalia ed abbiamo richiesto l'introduzione di un Pegaso solo per Ataf e BusItalia”.

A questa si aggiungono altre richieste da parte delle amministrazioni comunali di Greve, San Casciano, Tavarnelle e Barberino, come l'aumento dei punti vendita per evitare l'acquisto dei biglietti a bordo, l'utilizzo di mezzi nuovi sulle autolinee che circolano nel Chianti, la verifica delle distanze chilometriche applicate da BusItalia.



L’Unione comunale tiene a precisare: "Chi presenta la certificazione Isee può accedere ad una riduzione di oltre il 16% per i lavoratori e di oltre il 20% per gli studenti. Dopo aver compilato il modello Isee ci si deve collegare al sito https://servizi.toscana.it/tpl/isee/ per scaricare il tagliando con il quale recarsi alla rivendita e acquistare l'abbonamento a prezzo ridotto".

"Inoltre - conclude - è prevista la possibilità per tutti di portare in detrazione al reddito il 19% delle spese sostenute per il trasporto pubblico fino ad un massimo di 250 euro. L'acquisto dell'abbonamento Pegaso è vantaggioso per chi ha necessità di utilizzare autobus e treno".