Niccolò (ed Emanuele): 30 anni e una web agency per sfidare il futuro

Uno è sancascianese, l'altro di Castelfiorentino: con Zeloweb hanno investito su loro stessi. Il racconto

SAN CASCIANO - Niccolò Bartalini è un sancascianese di 30 anni: da due anni vive a Empoli con la sua ragazza, e ci racconta come ha deciso di mettere tutto se stesso in una realtà imprenditoriale in cui ha "sposato"... un quasi coetaneo di Castelfiorentino.

Una parola molto frequente nel suo vocabolario è determinazione: "E' quella - ci dice - che mi ha portato ad aprire (il 29 settembre 2016) un'agenzia di comunicazione insieme ad Emanuele Mazzoni, il mio socio, un ragazzo di Castelfiorentino di 32 anni, conosciuto ad uno dei tanti cosri che ho frequentato sul web marketing".

Sì, perché il loro mondo imprenditoriale è il web: "Il mio approccio nel mondo del web marketing è iniziato nel 2015 - ricorda Niccolò - quasi per caso, mi ero imposto di acquisire nuove "skills" che mi permettessero di trovare un lavoro richiesto sul mercato e che mi piacesse. Cercando su internet ho trovato la risposta alla mia domanda: il web marketing".

Da sottolineare anche la loro grande disponibilità con il mondo dell'associazionismo: sono loro, ad esempio, ad aver realizzato il nuovissimo sito web della Festa del Volontariato Sancascianese.

"Ho iniziato a frequentare corsi - riprende Niccolò nel suo racconto - master e workshop riguardanti Web Marketing, Programmazione Web, Social Media Marketing, Grafica e Web Design".

Ed è appunto durante uno di questi che conosce Emanuele: "Tra di noi c'è stata subito intesa, la voglia di creare un qualcosa di nostro. Questa voglia ci ha portato ad aprire un'agenzia di comunicazione: ZeloWeb".

Gli chiediamo come nasca il nome: "Semplice - risponde Niccolò - lo dice la parola stessa. Zelo: ovvero dedizione assidua, professionalità, diligenza e tenacia nello svolgere un compito, un lavoro o un impegno e Web perché è la nostra passione che ci ha fatto pure conoscere".

"Il mio lavoro in agenzia - spiega ancora - è quello di sviluppare e facilitare l'interazione dell'utente con un sito web (User Experience) lavorando con i codici HTML e CSS. Mi occupo, inoltre, della veste grafica rendendo il tutto più funzionale ed elegante, lavorando essenzialmente con i programmi di grafica Photoshop e Illustrator".

"Mentre per quanto riguarda Emanuele - sottolinea - il suo sogno era quello di diventare un commercialista, ed ha pure conseguito una Laurea Magistrale in “Management & Governance” a Siena, seguita dal praticantato di 18 mesi per la professione. Poi l’interesse per il Marketing ha fatto sì che nel 2014 conseguisse un Master in “Marketing per le aziende”, accrescendo ulteriormente le sue conoscenze in questo ambito. In agenzia si occupa di grafica (grafica digitale e creazione brochure, menu, volantini) e di tutto quello che riguarda i canali social che gestiamo per i nostri clienti".

Grande l'attenzione dedicata alla formazione personale: "Il mio è un percorso formativo fatto di ulteriori corsi e approfondimenti relativi a siti internet, grafica e social media, che continua ancora oggi, e continuerà sicuramente anche domani per rimanere sempre aggiornato".

"Oltre a noi - spiega ancora Niccolò - abbiamo anche tre collaboratori fidati: un ragazzo che fa il videomaker ovvero ci crea i contenuti video; un ragazzo che fa il fotografo utile per qualsiasi situazione (cataloghi, siti e-commerce, book fotografici); una ragazza che fa la copywriter ovvero si occupa di comunicati stampa, creazione contenuti per il web".

"Dal 2016 a oggi il nostro business è sempre in crescita - dice giustamente soddisfatto - contiamo già 30 clienti, tra quelli che ci hanno chiesto solo un menu a quelli che continuano ogni mese a darci fiducia e continuare un percorso insieme a noi per la loro comunicazione. Siamo molto contenti anche perché i nostri clienti variano: dal pub, alla discoteca passiamo alle aziende che si occupano di tessuti non tessuti, oppure all'azienda più importante al mondo per la realizzazione di opere urbane ed edilizie grazie al suo prodotto che è il marmo".

"Perché la nostra mission - conclude - è consentire alle imprese di ottenere il miglior risultato grazie ad una strategia basata sulle competenze tecniche e sulla comprensione delle esigenze di ciascun cliente".