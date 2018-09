Misericordia, la decisione: va avanti la collaborazione con il medico indagato

La Confraternita prosegue nel rapporto professionale con la società in cui esercita anche il dottor Franco Sanguinetti

SAN CASCIANO - L'Arciconfraternita delle Misericordia di San Casciano ha deciso: il dottor Franco Sanguinetti, indagato per assenteismo, furto, ricettazione, potrà continuare ad esercitare la propria professione all'interno degli ambulatori specialistici di viale Corsini.

Avevamo dato conto della situazione alcuni giorni fa, in seguito alla segnalazione di un lettore, preoccupato dopo essersi imbattuto nelle notizie che, sul web, raccontavano il percorso giudiziario del medico radiologo.

Percorso giudiziario che, come avevamo debitamente sottolineato, non aveva in essere profili riguardanti l'esercizio della professione (che il dottor Sanguinetti può liberamente portare avanti). Ed è tuttora in corso, essendo le indagini ancora aperte.

"Il Consiglio della Servizi dell’Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano Srl Impresa Sociale - si legge in una nota - si è riunito in data odierna (18 settembre, n.d.r.), ed all’unanimità ritiene che nulla osta sotto il profilo medico e legale, al proseguimento della collaborazione professionale con la “Radiologia Interventistica Toscana srl" nella quale esercita anche il dottor Franco Sanguinetti".

Oltre ai profili dal punto di vista medico e legale, che ovviamente nessuno aveva messo in dubbio, si è quindi molto probabilmente valutato anche l'opportunità di continuare a far esercitare il professionista all'interno degli ambulatori specialistici della Confraternita sancascianese. Dando una risposta favorevole alla prosecuzione.