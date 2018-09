Rincari Ataf, il sindaco Casini: "Ecco il piano anti rincari del Comune"

"Per gli studenti residenti sul territorio azzerati i rincari regionali in vigore dall'1 luglio"

BAGNO A RIPOLI - "In tanti in questi giorni mi chiedono informazioni sui costi degli abbonamenti Ataf per gli studenti ripolesi. Vale la pena ricordare quindi il piano anti-rincari che come Comune abbiamo messo in campo".

Esordisce così il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, parlando di un tema caldo per tante famiglie.

"Per gli studenti residenti sul territorio comunale di Bagno a Ripoli - inizia a spiegare Casini - sono stati azzerati gli aumenti sull'abbonamento annuale introdotti dall'1 luglio con il nuovo sistema tariffario regionale. La differenza di costo viene coperta dall'amministrazione, con un'agevolazione in base all'Isee fino a un massimo di 52 euro".

"Pensiamo agli studenti - rilancia - ma anche a chi lavora. Per questo, daremo un contributo di 50 euro anche ai possessori di abbonamenti ordinari in bassa fascia Isee. Il piano anti-rincari è solo l'ultimo tassello dell'impegno complessivo che dall'inizio del mandato abbiamo messo in campo per sostenere e sviluppare la mobilità sostenibile. Ad esempio con la riqualificazione progressiva dell'intero sistema di piste ciclabili e il potenziamento dei bus con nuove linee più efficienti".

Qui sotto il dettaglio delle agevolazioni comunali per gli abbonamenti annuali degli studenti.

- Studenti con Isee fino a 12500 euro: agevolazione di 50 euro. L'abbonamento, per loro, costerà 150 euro, la cifra esatta pagata finora, e non 200 euro, come altrimenti previsto dalle nuove tariffe.

- Studenti con Isee tra i 12500 e i 36mila euro: agevolazione di 15 euro. Il rincaro così sarà totalmente azzerato e l'abbonamento tornerà a costare 185 euro anziché 200.

- Studenti con Isee tra i 36mila euro e i 45mila euro: agevolazione di 52 euro. Il prezzo dell'abbonamento annuale sarà così 200 euro, annullando anche in questo caso il rincaro.

- Isee sopra i 45mila euro: nessuna agevolazione prevista. Come anticipato sopra, previsto anche uno sconto di 50 euro anche sugli abbonamenti annuali ordinari: l'agevolazione è rivolta a chi rientra nella fascia Isee fino a 12.500 euro.

Per accedere alle agevolazioni comunali è sufficiente farne richiesta presso l'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Bagno a Ripoli. I contributi saranno erogati direttamente dagli uffici comunali.

"Ai contributi del Comune - dice ancora Casini - voglio ricordare che si aggiungono anche altre possibilità di agevolazione: detrazione fiscale del 19% introdotta dal precedente governo, che vale per tutti indipendentemente dal reddito e si traduce in un ulteriore risparmio. Dal 1 luglio inoltre i biglietti 90 minuti cartacei e gli abbonamenti Ataf sono validi sui mezzi extraurbani di Autolinee Mugello Valdisieve SCARL (AMV), Autolinee Chianti Valdarno SCARL (ACV) e Etruria Mobilità SCARL (EM) limitatamente alle tratte in sovrapposizione. Per citare solo uno dei tanti esempi presenti nel nostro comune: per raggiungere Osteria Nuova da Bagno a Ripoli si può salire sul pullman di BusItalia con il biglietto Ataf e viceversa".

"Inoltre - conclude - a partire da novembre, tutti gli iscritti all'Università di Firenze, grazie a un accordo tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Ateneo fiorentino, Azienda regionale per il diritto allo studio e One Scarl, potranno avvalersi della "Carta dello studente universitario della Toscana" come titolo di viaggio per tutti i mezzi pubblici urbani dell'area fiorentina con un contributo di 48 euro (anziché 185; gratuito per i possessori di borsa di studio)".