Nuovi lavori nel settore agroalimentare: la sala del consiglio ospita Enofood.com

Domani l'open day del corso di formazione per ragazzi tra i 18 e i 29 anni

SAN CASCIANO – Una giornata dedicata ai giovani per portarli alla scoperta delle professioni del futuro nel settore agrario e agroalimentare.

Lunedì 24 settembre, a partire dalle ore 16, la Sala del Consiglio del Comune di San Casciano ospiterà l’open day di presentazione del percorso formativo di alta specializzazione dal titolo Enofood.com, rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni.

Il corso, della durata di due anni, accompagnerà all’acquisizione di tutte le competenze legate alla valorizzazione, alla comunicazione e al marketing delle produzioni agrarie toscane, favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro in ruoli innovativi di cui le aziende hanno bisogno.

In questo senso, un aspetto caratterizzante di Enofood.com è rappresentato proprio dal coinvolgimento delle imprese del Consorzio del Vino Chianti Classico che, insieme alle imprese della denominazione di San Gimignano e del Vino Nobile di Montepulciano, ospiteranno le 800 ore di tirocinio e forniranno i docenti per gran parte delle 1.200 ore di lezioni in aula che si terranno presso l’Istituto Agrario di Firenze.

L’intero percorso, sostenuto anche dal Comune di San Casciano in Val di Pesa, è promosso dalla Fondazione Its EAT - Eccellenza Agroalimentare Toscana che si occupa della formazione post-diploma di tecnici qualificati in grado di migliorare la competitività del sistema economico e produttivo italiano.

L’appuntamento del 24 settembre, aperto alla partecipazione libera e gratuita, fornirà l’occasione per ottenere tutte le informazioni sul corso e per confrontarsi con i rappresentanti delle aziende che spiegheranno ai ragazzi le esigenze del settore agrario e agroalimentare.

Tra le tematiche trattate, un’attenzione particolare sarà rivolta all’importanza di una formazione orientata verso ambiti sempre più strategici come il marketing e la comunicazione, per far crescere professionisti in grado di gestire i rapporti commerciali e il lancio di prodotti enogastronomici, per analizzare le domande dei mercati emergenti e proporre soluzioni innovative, e per utilizzare le nuove tecnologie come ulteriori strumenti di crescita.

Alcune lezioni di Enofood.com saranno dedicate anche all’accoglienza turistica, per configurare le aziende agroalimentari sempre più come luoghi di esperienze in cui i clienti possano sentirsi coinvolti in percorsi di conoscenza della realtà e del territorio.

L’Open Day, dunque, rappresenterà una tappa fondamentale in vista di un’eventuale iscrizione al corso da effettuare entro il termine di mercoledì 3 ottobre.

"Enofood.com - spiega Paola Parmeggiani, direttrice della Fondazione Its EAT - vuole creare un legame tra il mondo dei giovani e il mondo del lavoro, attraverso la formazione di tecnici specializzati in ruoli cruciali per la crescita di ogni azienda. L’Open Day rappresenterà un’occasione offerta ai ragazzi per approfondire queste possibilità formative e per valutare di mettersi in gioco in questo nuovo percorso professionale".