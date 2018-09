Cerbaia, distributore chiuso dall'1 settembre: le spiegazioni dell'ex gestore

"Sono venuti meno gli accordi con Aquila". La società: "Vogliamo riaprire nel più breve tempo possibile"

CERBAIA (SAN CASCIANO) - In molti aspettavano la riapertura, dopo la chiusura per ferie del mese di agosto. ma il distributore di carburante Aquila sulla via Volterrana, all’ingresso della frazione di Cerbaia, è rimasto chiuso.

Con inevitabili disagi, soprattutto da parte dei residenti. Siamo andati a capire come mai l’impianto non ha riaperto, chiedendo di chi lo aveva preso in gestione. Ma prima abbiamo ascoltato alcuni abitanti di Cerbaia.

"Non sappiamo il perché della chiusura - ci dicono - sta di fatto che chi vuole andare a fare benzina o diesel da qui, deve recarsi a Montagnana, nel comune di Montespertoli, oppure a San Vicenzo a Torri, nel comune di Scandicci, i più vicini. Altrimenti dobbiamo andare a San Casciano".

"Il disagio c’è anche per chi abita alla Romola e Chiesanuova - dice un altro - Eppure funzionava bene, le auto non mancavano, non c’erano solo i residenti, ma anche molte vetture di passaggio. Ultimamente c’era anche un operaio a mettere il carburante e, quando non c’era, entrava in funzione il self service".

"Addirittura - sottolinea - si diceva che dovevano mettere anche un lavaggio per le auto, e anche un punto di ristoro, come ci sono già in diverse stazioni. E invece hanno chiuso!".

Siamo andati a sentire anche chi, per ultimo, aveva in gestione l’impianto, Marco Tarducci: "Purtroppo - ci dice - abbiamo cessato la gestione il 31 agosto. Gli accordi con Aquila erano di poter mettere anche un lavaggio, il posto c’era e francamente tenere un dipendente solo per il carburante non era possibile".

"Poiché sono venuti meno gli accordi - conclude - e visto che c’erano da fare anche altri interventi all’impianto, abbiamo deciso di ritirarci. E devo dire anche con dispiacere, perché eravamo riusciti a rilanciare l’impianto".

Non ci è rimasto altro che parlare con la sede Aquila Energie Toscana: "E’ nostra intenzione riaprire - promettono - al momento non abbiamo la certezza dei tempi. Speriamo nel più breve tempo possibile".

Non resta altro che attendere, con la speranza che nel frattempo il luogo non sia preso di mira da vandali e malintenzionati.

Nella parte posteriore, fuori dalla vista di chi transita, abbiamo già trovato un bauletto di una motocicletta, sicuramente rubato, con la serratura rotta e svuotato del suo contenuto.