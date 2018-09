GREVE IN CHIANTI

Anche La Racchetta di Panzano e Ferrone nel fuoco del Monte Serra

Volontari da tutta la Toscana fino dalle prime ore: anche la sezione panzanese sul posto con i suoi uomini

FERRONE-PANZANO (GREVE IN CHIANTI) - E' massiccia l'affluenza di volontari del servizio di spegnimento boschivo in mezzo alle fiamme e al fumo del terribile incendio sul Monte Serra.

Intorno alle 22 del 23 settembre è scattata l'allerta per il rogo, in veloce espansione, nel comune pisano di Calci: allarme che ha messo subito in moto la macchina dell'antincendio boschivo toscano, gestita dalla SOUP ( sala operativa unificata permanente).

Questa gestisce il personale a terra, composto principalmente da alcune squadre forestali e migliaia di volontari, ed i mezzi aerei.

Fin dai primi momenti sono state interpellate varie squadre de La Racchetta delle sezioni limitrofe e a seguire di tutta la Toscana.

Lunedì 24 settembre sono intervenute sul posto anche squadre de La Racchetta del Ferrone e di Panzano per dar man forte e far riposare altri volontari che ormai operavano da ore ed ore in condizioni proibitive.

Persone che mai vengono citate dai telegiornali, ma che sono sempre in prima linea in mezzo al bosco, togliendo tempo al lavoro, alla famiglia e agli hobby.





Infine, si ricorda che nei nostri territori il rischio è ancora alto visto il forte vento: se avvistate un incendio contattate subito l'800425425 o lo 055207014. Una tua tempestiva chiamata può preservare il nostro territorio.