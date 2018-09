Redifiori Store, ecco la collezione autunno inverno: marche top, prezzi pazzeschi

Pyrex, Boy London, Levi's, Fila, North Sails. Splendide borse di Trussardi...

SAN CASCIANO - Inizio d'autunno con il "botto" a Redifiori Store, l'outlet di grandi firme a prezzi incredibili a San Casciano: dove è iniziata ad arrivare la collezione autunno inverno.

In via Cassia per Firenze 27 infatti (area ex Lastraioli) trovate il meglio del meglio, con un assortimento incredibile a prezzi mai visti. Donna, uomo e bambino.

Ma andiamo per ordine. Linea Boy London per ragazzo-uomo: felpe, t-shirt, pantaloni, zainetti, cappellini e borse.

Linea Pyrex, ragazzo-ragazza: felpe, maglie, pantaloni, piumini, calzini, zaino, cappelli.

Poi un marchio storico dell'abbiglimento, ovvero Levi’s. Per ragazzo-ragazza: felpe, maglie, scarpe, jeans. Tantissime le occasioni anche per il campionario Fila: felpe, pantaloni e magliette.

Nel settore donna: favolose borse Trussardi (occasione imperdibile), abbigliamento Manila Grace, PDK, ... .

Come sempre però, a Redifiori Store le novità e gli arrivi sono quotidiani. Abbigliamento donna, uomo e bambino, borse, scarpe e accessori: 400 metri quadri di assortimento mai visto, con tutte le grandi novità e i migliori prezzi

Redifiori Store è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica pomeriggio. Informazioni: 0550193486, pagina Facebook (clicca qui), www.redifioristore.it.

CONTENUTO SPONSORIZZATO