Per disdire una visita o un esame medico? Adesso basta inviare una mail

La nuova modalità è attiva in tutti gli ambiti territoriali dell'Azienda sanitaria Ausl Toscana Centro

FIRENZE E TOSCANA - Per disdire una visita o un esame adesso basta inviare una e-mail. La nuova modalità è attiva in tutti gli ambiti territoriali dell’AUSL Toscana Centro. Una nuova modalità a disposizione dei cittadini per disdire gli appuntamenti di visite ed esami.

Quando non è possibile rispettare la data dell’appuntamento prenotato è però possibile inviare una e-mail comunicando nome e cognome, numero di prenotazione, codice fiscale, la data di prenotazione, e la tipologia di prestazione sanitaria.

Questa modalità di disdetta è attiva in tutti gli ambiti territoriali dell’AUSL Toscana centro (Firenze, Empoli, Prato e Pistoia) e si aggiunge alle altre opportunità a disposizione dei cittadini per un servizio sempre più vicino alle loro esigenze ed ai loro bisogni.

Nel mese di settembre sono state effettuate 173 disdette con invio di e-mail (14 nell’ambito territoriale di Empoli, 16 nel territorio Fiorentino, 100 in quello pratese e 43 in quello pistoiese).

Ecco gli indirizzi mail a cui inviare la disdetta:

Firenze: disdettecup.firenze@uslcentro.toscana.it

Empoli: disdettecup.empoli@uslcentro.toscana.it

Pistoia: disdettecup.pistoia@uslcentro.toscana.it

Prato: disdettecup.prato@uslcentro.toscana.it

Disdire l’appuntamento è importante, consente di migliorare l’efficienza del sistema a vantaggio di tutti i cittadini, e permette di rendere la visita o altra prestazione sanitaria disponibile riducendo anche le liste di attesa.

La disdetta deve essere comunicata almeno 48 ore prima di effettuare la prestazione altrimenti sarà richiesto il pagamento di una penale equivalente al ticket previsto per quella prestazione, il cosiddetto “malum” anche in presenza di esenzione per patologia e/o reddito.

Per le altre modalità di disdetta consultare il sito: www.uslcentro.toscana.it