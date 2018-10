Quando il lavoro nei campi è integrazione, il progetto "Grandi Zolle" a Bagno a Ripoli

Il Comune nel gruppo di lavoro che valorizza il ruolo educativo e terapeutico dell'agricoltura sociale

BAGNO A RIPOLI - Unire le forze e fare squadra per valorizzare il lavoro nei campi come forma di integrazione, occasione educativa e strumento terapeutico per persone svantaggiate o con disagio.

Con questi obiettivi Bagno a Ripoli ha aderito ufficialmente alla Rete dell'agricoltura sociale della Toscana centro. Il gruppo di lavoro, oltre al Comune, comprende associazioni di categoria, aziende agricole, cooperative sociali, servizi pubblici e associazioni che da oggi in poi si coordineranno - ciascuno con le proprie competenze e gli strumenti a disposizione - per creare nuovi percorsi di agricoltura sociale nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.

Tra i primi firmatari ci sono gli agricoltori della Cia e alcune importanti realtà imprenditoriali e sociali operanti sul territorio ripolese, come l'azienda agricola Olivart, l'azienda agricola Morelli, l'associazione Popular e la cooperativa sociale Coop 21.

Ad ispirare la nascita della rete è stato anche il progetto di agricoltura sociale “Grandi Zolle” ideato dal Comune di Bagno a Ripoli per promuovere insieme alla Azienda Usl Toscana Centro e alla Città metropolitana l'inserimento lavorativo in agricoltura per persone con disagio psichico.

Se il lavoro per persone a basso 'potere contrattuale' è uno dei punti di partenza, le possibilità progettuali e di azione che la Rete vuole sostenere e incentivare sono ancora più ampie.

Per questo è aperta ad accogliere tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di agricoltura sociale, da chi eroga servizi all'infanzia con gli agri-nido fino a progetti mirati per persone disabili, minori svantaggiati, richiedenti asilo e non solo.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito ad ispirare questa realtà con 'Grandi Zolle' - dicono il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e la vicesindaca con delega al sociale Ilaria Belli -. Per questo abbiamo voluto essere tra i primi firmatari. Sarà una Rete di esperienze, un utile strumento per scambiare idee tra enti e soggetti diversi, incrementare le opportunità di inclusione sociale e lavorative di persone svantaggiate, ma anche di supporto concreto alle aziende agricole del territorio”.