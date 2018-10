"Eravamo tanti amati": il racconto di trent'anni di sinistra, al Crc Antella

Sabato 20 ottobre la presentazione del libro di Domenico Guarino, Andrea Lattanzi e Andrea Marotta

ANTELLA (BAGNO A RIPOLI) - Verrà presentato sabato 20 ottobre alle 17 presso il Crc Antella il volume di Domenico Guarino, Andrea Lattanzi e Andrea Marotta "Eravamo tanto amati" (Effigi editore).

Il libro è un’analisi giornalistica a più voci per capire il futuro della sinistra e la caduta del consenso della sinistra negli ultimi trent'anni.

Le risposte sono state cercate proprio nella “rossa” Toscana, tra alcuni dei protagonisti di allora e di oggi. Ventiquattro interviste in tutto. Politici, docenti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e della cultura. Per capire dove stia andando oggi la sinistra in Italia.

Alla presentazione del libro-documentario saranno presenti gli autori, mentre Tommaso Detti, storico e docente dell'Università di Siena, modererà il dibattito.