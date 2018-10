Crc Antella, via al terzo ciclo di degustazioni: da bianchi e rossi d'Italia fino al Barolo

Quattro serate con sommelier professionisti: si comincia il 30 ottobre. Ogni vino in abbinamento a un piatto

ANTELLA (BAGNO A RIPOLI) - Comincerà martedì 30 ottobre il terzo ciclo di degustazioni 2018 organizzato dal Gruppo Degustazioni del Crc Antella. Quattro gli appuntamenti con cadenza quindicinale. Vediamo nel dettaglio il programma.

Prima serata martedì 30 ottobre ore 20.30 "Bianchi e rossi d’Italia"

Ribolla gialla Friuli Colli Orientali Doc 2016 – Vigne di Zamò – Rosazzo (UD)

Eruzione 1614 Etna rosso Doc 2013 – Az. Planeta – Contrada Dispensa - Menfi ((AG)

Morellino di Scansano Riserva Docg 2013 – Az. Morisfarms – Massa Marittima (LI)

Costo della singola serata: € 25,00

Seconda serata martedì 13 novembre ore 20.30 "Bianchi e rossi d’Italia"

Collio pinot bianco Doc 2017 – Villa Russiz – Capriva del Friuli (GO)

Cutaja Nero d’Avola Doc 2013 – Az. Caruso & Minini – Erice (TP)

Pietracupa rosso di toscana Igt 2014 – Fattoria Montecchio – S. Donato in Poggio (FI)

Costo della singola serata: € 25,00

Terza serata martedì 27 novembre ore 20.30 "Amarone “RE” della Valpolicella/Valpantena"

Corte dei Castaldi Amarone Classico Docg 2014 – Az.Agr. Poggi Giorgio - Affi (VR)

Amarone Classico Doc 2014 – Az. Brunelli – San Piero in Cariano (VR)

Amarone Classico Doc 2010 - Tenute Salvaterra – Località Cengia – S.P. in Cariano (VR)

Costo della singola serata: € 30,00

Quarta serata martedì 11 dicembre ore 20.30 "Tre Cru di Barolo"

Barolo panerole Docg 2013 – Franco Conterno – Monforte d’Alba (CN)

Barolo Riserva Docg 2013 – Franco Conterno – Monforte d’Alba (CN)

Barolo Riserva 7 anni Docg 2013 – Franco Conterno – Monforte d’Alba (CN)

Costo della singola serata: € 30,00

I vini in degustazione e la parte teorica saranno illustrati da sommelier professionisti. Durante le serate ad ogni vino saranno serviti, in abbinamento, pietanze di vario genere: antipasti, primi e/o secondi piatti caldi. Costo delle quattro serate in abbonamento: € 105,00

Iscrizioni entro il 29 Ottobre presso la segreteria del C.R.C. Antella Tel. 055/621207

e/o Conti Alessandro 3298052802