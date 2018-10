Capriolo ferito sull'Autopalio (all'altezza del Bargino): soccorso dalla Polstrada

Una giovane femmina., riversa a bordo strada, intontita, rischiava di finire in mezzo alla carreggiata

BARGINO (SAN CASCIANO) - Nella mattinata di oggi, martedì 16 ottobre, la polizia stradale di Firenze ha soccorso una femmina di capriolo che rischiava di rimanere stritolata sotto le ruote dei veicoli in transito sull’Autopalio.

L'animale, riverso a bordo strada all’altezza di Bargino, seppur intontito si muoveva e c’era il pericolo che finisse in mezzo alla carreggiata. Ma gli automobilisti che passavano da lì lo hanno notato, allertando la centrale operativa della Polstrada.

I poliziotti non hanno perso un secondo, tant’è che in un baleno è intervenuta una pattuglia che stava proprio in zona.

La bestiola era spaventata e bisognava avvicinarsi con cautela. Gli agenti non si sono persi d’animo e, insieme a una squadra addetta alla manutenzione della strada, hanno fatto da scudo al capriolo con l’auto e il furgone, costringendo i veicoli in arrivo a rallentare e deviare verso la corsia di sorpasso.

L’animale è stato coccolato e rifocillato, tant’è che si è tranquillizzato ed è stato così possibile affidarlo alle cure degli specialisti dell’Asl di Firenze. Il veterinario, poiché la bestiola stava bene e scalpitava per tornare a correre, ha deciso di lasciarla andare e, pertanto, l’ha messa in una gabbia e portata nel bosco vicino Tavarnelle, ove è stata liberata.

Prima di sparire tra gli alberi lei si è girata verso i suoi soccorritori, proprio come per ringraziarli uno a uno.

Dall’inizio dell’anno, le pattuglie della Polstrada in Toscana hanno effettuato 18.063 interventi di soccorso a persone o animali in difficoltà.