Da Leonardo a Newton, al Gobetti-Volta torna in scena "Scienziati per un giorno"

La festa della scienza, pensata per i bimbi delle elementari, torna sabato 20 ottobre con tanti stand e laboratori

BAGNO A RIPOLI - Le invenzioni di Leonardo da Vinci, le osservazioni di Galileo Galiei, le intuizioni di Isaac Newton, le scoperte di Alessandro Volta.

I più grandi scienziati della storia, con dimostrazioni pratiche delle loro scoperte e laboratori, saranno protagonisti della IV edizione di “Scienziati per un giorno”, una manifestazione organizzata dall'Istituto Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli per avvicinare i bambini delle scuole primarie al mondo della fisica, della chimica, della matematica e non solo.

L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, è in programma sabato 20 ottobre dalle 15 alle 18 al giardino dell'Istituto (via Roma 77), dove saranno allestiti stand dedicati ad esperimenti scientifici. Si parlerà di elettricità e magnetismo, di acqua, di fotosintesi, di terreno, di trasformazioni, di energia e di astronomia, di soluzioni e molto altro.

I bambini saranno impegnati in laboratori tenuti da docenti e studenti della scuola che li guideranno nel percorso alla scoperta della scienza. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

“Si rinnova l'appuntamento con una Festa originale e davvero stimolante per i nostri bambini che sosteniamo sempre con grande piacere - dicono il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e l'assessora alla scuola Annalisa Massari - I laboratori scientifici e gli esperimenti "in diretta" sono uno strumento davvero efficace per coniugare il sapere e il divertimento, per stimolare la curiosità e applicare nella pratica il principio dell'imparare giocando”.

Chi è interessato a partecipare è pregato a comunicarlo all'indirizzo scienziatiperungiorno@gmail.com specificando generalità ed età dei bambini.