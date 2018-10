I numeri del Dit'Unto 2018: oltre 7.000 presenze, 32mila porzioni di cibo

Ancora una volta la manifestazione ha messo, per un giorno, Villa a Sesta al centro... della Toscana

VILLA A SESTA (CASTELNUOVO BERARDENGA) - I numeri non raccontano mai tutto. Ma un po'... sì. Ed ecco quindi che quelli, da record, dell'edizione 2018, di domenica 14 ottobre a Villa a sesta, ci dicono ancora una volta che il Dit'Unto è una delle manifestazioni top in Toscana.

In una sola giornata 7.000 presenze, quasi 32.000 porzioni cibo gustate, serviti oltre 5.000 calici di vino.

"Il Dit'Unto ci saluta - dicono soddisfatti dall'organizzazione - e noi rimaniamo in attesa dell'EcoMaratona del Chianti che porterà altre migliaia di persone sul nostro territorio, per un fine settimana all'insegna del paesaggio, dello sport e del gusto".









"Per chi vuole assaggiare ancora i gusti del Dit'Unto - rilanciano - lo cheff gallese Phill Lewis, venuto appositamente per la manifestazione, venerdì prossimo presenterà al convento di Radda, presso la sede del Consorzio Vino Chianti Classico, una cena gourmet. Per info chiamate lo 0577738187".

"Queste straordinarie manifestazioni non sono frutto del caso - concludono - ma del lavoro e dell' impegno quotidiano che non hanno il solo scopo di crea socializzazione, ma di essere leva economica importante per il nostro territorio per tutte le attività ricettive, di ristorazione e agricole".