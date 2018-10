Due libri per le vittime della strada: presentazione sabato 27 ottobre

Alla Bibliocoop di Bagno a Ripoli la Fondazione "Claudio Ciai" presenta i volumi il cui ricavato serve per sostenere le vittime

BAGNO A RIPOLI - Si intitolano “La strada della dignità: il movimento #CiaiCoraggio” e “Paco & Camelia - Il mistero di Venere e altri segreti”.

Sono i due nuovi libri che la Fondazione “Claudio Ciai”, impegnata nel sostegno e nel recupero di persone che hanno subito incidenti stradali o sul lavoro riportando gravi lesioni cerebrali o disabilità permanenti, presenterà alla Biblicoop di Bagno a Ripoli sabato 27 ottobre alle 16.30 con un'iniziativa a scopo benefico (via delle Arti). Accanto ai rappresentanti della Fondazione, sarà presente la vicesindaca Ilaria Belli.

“La strada della dignità” racconta la storia di un uomo e della sua famiglia, di un incidente che ha spazzato via la loro felicità, le ingiustizie che ne sono scaturite, nonché le complessità affrontate nel destreggiarsi con la burocrazia italiana. Il volume intende anche fornire una guida a chi si trova improvvisamente dinanzi a situazioni d’emergenza e senza alcun punto di riferimento.

"Nel 2016 le persone ferite in incidenti stradali in Toscana sono state 22mila, eppure questa è la prima volta che in Italia si pubblica un manuale con un grande potenziale di aiuto nei confronti delle persone che hanno riportato gravi disabilità", spiega la Fondazione.

Libro per bambini, invece, “Paco & Camelia” ha come protagonista un pappagallo un po’ brontolone che vive a Firenze insieme alla sua amata padrona Camelia, proprietaria di Zampe al cielo, il negozio di animali più divertente e strano che c’è, visto che non ne ha mai venduto uno.

Disponibile sia in italiano che in inglese.I proventi saranno interamente donati alle vittime di incidenti stradali.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Bagno a Ripoli. Info: 055633019 / sez.bagnoaripoli@socicoop.it.