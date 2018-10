Comitato Centrodestra per Greve, incontri con gli imprenditori del cotto

Gli organizzatori: "Lo scopo è elaborare una proposta per il rilancio da portare in Parlamento"

GREVE IN CHIANTI - Il Comitato Centrodestra per Greve, promosso per federare le varie anime che si riconoscono nei valori e negli ideali della coalizione che oggi governa sei capoluoghi in Toscana, ha iniziato a organizzare incontri con l'imprenditoria locale, vera forza motrice del territorio per poi sviluppare proposte in grado di aiutare gli imprenditori grevigiani e in generale del Chianti.

"Un'eccellenza sulla quale abbiamo scelto di concentrarci fin dall'inizio - commentano gli organizzatori del Comitato - è il cotto, che complice la crisi dell'edilizia e l'assenza di politiche volte a promuoverlo, rischia di scomparire. Al termine degli incontri nelle aziende sarà nostra premura pubblicare una proposta organica per rilanciare il cotto da portare, se ci saranno le condizioni, anche in Parlamento perché anche la politica nazionale deve prendere a cuore questo territorio".