GREVE IN CHIANTI

Quinta edizione del pranzo d'autunno all'Oratorio di Greve in Chianti: un successo

Appuntamento fisso da quando sono stati rinnovati i locali nel febbraio 2013, per sostenere la parrocchia

GREVE IN CHIANTI - Domenica 28 ottobre si è svolta all'Oratorio di Greve in Chianti la quinta edizione del pranzo autunno, appuntamento fisso da quando sono stati rinnovati i locali nel febbraio 2013, per sostenere la parrocchia.

Già nei giorni precedenti la sala a tema autunnale è stata allestita per 130 persone dagli animatori, con i centri tavola preparati dai bambini durante le attività oratoriali del sabato pomeriggio.

Gli animatori domenica si sono occupati del servizio ai tavoli e dell'intrattenimento dei più piccoli.

Una menzione speciale ai cuochi per la preparazione di piatti sempre originali e saporiti, con ingredienti tipici della nostra cucina toscana.

I sacerdoti e tutto lo staff dell'oratorio (animatori e coordinatori) desiderano ringraziare le famiglie che con la loro presenza ed il loro supporto continuano a sostenere questa bella realtà parrocchiale.

Le attività continuano tutti i sabato pomeriggio nei locali dell'Oratorio per tutti i bambini e ragazzi mentre per il prossimo pranzo appuntamento a primavera.