Greve, al via il primo corso della Toscana che formerà docenti "montessoriani"

C'è tempo fino al 17 novembre, con richiesta di ammissione entro sabato 3, per iscriversi

GREVE IN CHIANTI - C’è tempo fino al 17 novembre, con richiesta di ammissione entro sabato 3, per iscriversi ad un percorso formativo inedito nel panorama regionale legato al mondo della didattica montessoriana.

A Greve in Chianti, dove si è aperta con due classi e una quarantina di studenti complessivamente la prima scuola pubblica ispirata al metodo e alle tecniche di Maria Montessori, si terrà un corso per la differenziazione didattica montessoriana.

Si tratta della prima esperienza in Toscana volta a lanciare l’opportunità di frequentare un biennio formativo che potrà offrire importanti sbocchi professionali. Il corso di differenziazione didattica è costituito da 500 ore per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e 550 per i docenti della scuola primaria.

Le attività formative, autorizzate dal Miur e organizzate dall’Opera Nazionale Montessori, sono suddivise nella fascia 3-6 (infanzia) e 6-11 (primaria).

Vi possono accedere insegnanti dotati di abilitazione, che potranno conseguire il titolo dopo aver sostenuto l’esame con ispettori del MIUR, a studenti universitari iscritti alla Facoltà di Scienza della Formazione che prevedono di laurearsi entro cinque anni dalla fine del corso, singole persone che partecipano come uditori. In quest’ultimo caso i cittadini possono essere uditori attivi ed è prevista la consegna dell'attestato da parte dell'Opera Nazionale o uditori liberi la cui frequenza sarà riconosciuta con un attestato rilasciato dall'Associazione Montessori Chianti.

Degli uditori possono fare parte anche insegnanti della scuola secondaria di primo grado che intendano approfondire conoscenze sugli strumenti e le tecniche del metodo.

Gli aspiranti insegnanti Montessori potranno frequentare l’intero corso biennale, in programma dal 1 dicembre 2018 a luglio 2020, o singoli pacchetti.

“E’ un’operazione formativa di rilievo nazionale - dichiara il dirigente scolastico Fiorenzo Li Volti - e si tiene per la prima volta in Toscana grazie alla stretta collaborazione che si è attivata tra l’Istituto comprensivo di Greve in Chianti, il Comune, l’Opera Nazionale Montessori e l’associazione Montessori Chianti, un’alternativa didattica che convive armoniosamente con la metodologia negli spazi di una scuola pubblica, la primaria di San Polo in Chianti, dove i bambini vengono messi al centro del loro percorso di crescita”.

Per il sindaco Paolo Sottani la prima scuola pubblica montessoriana di San Polo è frutto di un percorso che è stato sostenuto, promosso e condiviso in ogni sua tappa dalla comunità.

“Ci siamo assunti la responsabilità di costruire insieme un’opportunità per il mantenimento della nostra scuola in una frazione decentrata come San Polo - aggiunge Sottani - l’apertura delle due classi rappresenta indubbiamente il successo di una comunità educante, in cui ognuno, e voglio rivolgere un elogio alle famiglie, alle associazioni, ai commercianti di San Polo, ha dato il proprio contributo, impegnandosi attivamente e dando un vero e concreto esempio di cittadinanza attiva”.

“Il nostro è uno sforzo - conclude l’assessore alla pubblicaistruzione Maria Grazia Esposito - cui deve corrispondere una linea di continuità nel tempo e questo corso può fornire le condizioni perché la scuola pubblica Montessori metta radici e la primaria di San Polo rappresenti un polo culturale e didattico di ampio respiro e duraturo”.

Tra i tanti eventi organizzati dalla comunità a sostegno della scuola, la cena che si è tenuta nelle scorse settimane messa in piedi negli spazi della casa del popolo di San Polo per raccogliere fondi destinati all’acquisto dei materiali didattici montessoriani.

Il primo modulo teorico sarà svolto a Firenze nella Scuola-Città Pestalozzi di via della Casine, 1 (zona Santa Croce). Per le iscrizioni: montessorisanpolo@gmail.com.