Torregalli, diventa manageriale la formazione per i medici e gli infermieri

Obiettivo fare gruppo, gestire lo stress e migliorare la relazione con i pazienti

FIRENZE – Cento ore complessive di formazione interna per comprendere i propri punti di forza e di miglioramento, ma anche le criticità.

Quindici in totale gli operatori, tra medici e infermieri del Dea (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio (punto di riferimento di tanti chiantigiani) che saranno impegnati in laboratori e percorsi esperienziali. Capacità di ascolto e comunicazione, relazione con i pazienti e gestione dello stress sono gli argomenti che saranno trattati e sviluppati applicando la metodologia didattica che forma i “manager”.

“Tutto ciò che serve ad incrementare lo standard dei servizi ai cittadini e al tempo stesso la qualità del lavoro ci trova d'accordo”, dice il sindaco di Scandicci Sandro Fallani a proposito della formazione per i medici e gli infermieri del Dea del San Giovanni di Dio.

“E’ la prima volta che accade –spiega il direttore del Dea, dottor Gianfranco Giannasi – di utilizzare tecniche e strumenti del management, per il personale dei pronto soccorso, così da offrire fin da subito anche l’applicazione dei contenuti e dei modelli teorici che verranno proposti; si tratta, quindi, di un supporto concreto che ci aiuterà e ci orienterà ad un cambiamento che, auspichiamo, sviluppi in noi ulteriori competenze e una maggiore consapevolezza anche sulle responsabilità di ognuno”.

I docenti sono un team di psicologhe del lavoro, dirette dalla dottoressa Vivilla Zampini. Durante la formazione saranno raccontate anche le esperienze degli operatori e presi in esame i casi clinici.

Particolare attenzione è stata riservata al “mantenimento della qualità operativa e al benessere e motivazione personale”: purtroppo le forti sollecitazioni, in termini di relazione di aiuto e di contatto continuo con le problematiche dei pazienti, acuiscono la difficoltà di tenere il passo alle repentine istanze da affrontare sia in termini di nuove frontiere nelle diagnosi, nelle cure, nelle innovazioni, si in un’ottica di tempestività, qualità, efficienza di intervento, necessarie in contesti di emergenza o intensivi.

L’evento formativo, promosso dal direttore area risorse umane, dottor Luciano Lippi, è il primo del genere e sarà sicuramente riproposto, con lo stesso programma, in tutte l’area della emergenza e urgenza diretta dalla dottoressa Germana Ruggiano che fa capo al dipartimento di emergenza e area critica diretto dal dottor Simone Magazzini.