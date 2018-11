"Ospedale Aperto": il 18 novembre il Santa Maria Annunziata si colora di allegria

Torna l'annuale iniziativa di Clowncare M'Illumino d'Immenso: tutti i dettagli di un pomeriggio speciale

PONTE A NICCHERI (BAGNO A RIPOLI) - Segnatevi la data, "save the date": domenica 18 novembre torna, al Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, "Ospedale Aperto", l'iniziativa organizzata da Clonwncare M'illumino d'Immenso "per scoprire che l'ospedale è come lo conoscete voi ma anche molto di più...".

A partire dalle 14.30 fino alle 18.30 potrete scoprire un ospedale diverso, come non lo avete mai visto. Troverete ad aspettarvi: Pippo Meo con le sue canzoni; il coro delle Liete Dissonanze; la Dottoressa Arancina e il suo teatro; Alessio con il suo laboratorio di giocoleria; Laura e il suo laboratorio con la pasta di pane; il Museo della Scienza con un interessantissimo laboratorio sulle bolle; Gloria Noto e le sue letture animate itineranti. Ed ovviamente i clown di M'Illumino d'Immenso.

Alle 16 presso la sala d'attesa di cardiologia e ortopedia al pianterreno ci sarà la premiazione dei partecipanti al concorso di disegno "Se io incontrassi il drago..." ispirato al libro per bambini "La principessa Fuzzia". Interverrà l'autrice Carlotta Filardi che leggerà dei brani del libro.

Ci sarà inoltre l'esibilizone del coro di voci bianche "Fiori del Melograno" diretto da Laura Bartoli. L'ingresso è, ovviamente, libero.