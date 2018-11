Ciclo di degustazioni al CRC Antella, nuovo appuntamento il 13 novembre

I vini sono descritti da sommelier professionisti e abbinati a piatti della tradizione toscana

ANTELLA (BAGNO A RIPOLI) - Per il terzo ciclo di degustazioni 2018 "Gustiamoci i grandi vini Bianchi e Rossi Italiani" al Circolo Ricreativo Culturale di Antella è attesa martedì 13 novembre dalle 20,30 la seconda serata con i sommelier professionisti che illustrano i vini in degustazione con i piatti in abbinamento.

Martedì saranno serviti il Collio Pinot Bianco (Doc 2017 - Villa Russiz di Capriva del Friuli - Gorizia) che viene servito con l'antipasto a base di crostoni vari; il Cutaja (Nero diavola Riserva Doc 2013 dell'azienda Caruso & Minini di Erice - Trapani) in tavola con il risotto al colombaccio; il Pietracupa (Rosso di Toscana Igt 2011 della Fattoria Montecchio di San Donato in Poggio - Firenze) che accompagna lo spezzatino di vitella e contorno di piselli.

Il costo della singola serata è di 25 euro. Iscrizioni entro il 12 novembre presso la segreteria del CRC Antella 055621207 o Alessandro Conti 3298052802.