Taglio del nastro: ufficialmente aperti i nuovi ambulatori Pas a Greve in Chianti

Nella sede dell'Avg. Un progetto di collaborazione fra più realtà. Gestione di Fondazione Pas

GREVE IN CHIANTI - Sono stati inaugurati, e con grande successo, i nuovi ambulatori Pas a Greve in Chianti, in via della Pace 8, presso la sede dell’Avg Greve.

La cerimonia d’inaugurazione si è svolta nel pomeriggio di sabato 10 novembre, e ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni che, insieme all’amministrazione comunale, hanno collaborato per rendere questo progetto possibile.

Sono intervenuti infatti Fabio Baldi, presidente della SMS Fratellanza Greve in Chianti, Paolo Stecchi, presidente dell’Avg Greve, il sindaco Paolo Sottani, il presidente della Fondazione Pas Mario Pacinotti.

“La gestazione per la realizzazione di questo progetto - ha spiegato Fabio Baldi - è stata complessa. L'idea è partita da una ricerca sui bisogni sanitari del nostro territorio svolta da Riccardo Corsi tra il 2008 e il 2010. I servizi sanitari presenti, allora come adesso, sono pochissimi e obbligano i nostri compaesani a spostarsi in città, causando innumerevoli disagi. Da qui è nata la collaborazione tra le società di mutuo soccorso Avg, Coop e Pas che ha portato all’inaugurazione di oggi”.

Il poliambulatorio ospita cinque ambulatori destinati alla cardiologia, alla campimetria, all’oculistica, alla medicina dello sport e ancora altro.

Si tratta di più di 150 metri quadrati di spazi, di proprietà di Avg Greve, i cui lavori sono stati realizzati da SMS e finanziati da Coop e che, da adesso saranno gestiti da Pas, Fondazione delle pubbliche assistenze che è già presente in altri sei ambulatori nelle periferie nord e sud di Firenze.

“Abbiamo fortemente voluto questo ambulatorio - ha detto Pacinotti di Fondazione Pas - è un traguardo che sentivamo. Portare a Greve una struttura ambulatoria organizzata, con prestazioni di qualità e tempi di attesa ridotti, che investe in apparecchiature, è certamente un’impresa ardua".

"In una realtà così piccola e lontana dalla città - ha spiegato ancora - difficilmente si trova chi investe in un’attività privata. Ci riempie d’orgoglio riuscire ad offrire un servizio di sanità privato perfettamente integrato nel sistema regionale, che non toglie niente ai servizi pubblici già offerti, ma li arricchisce ulteriormente”.

Quella offerta da Pas, sarà un’attività controllata e strutturata. Sarà formato un Comitato di partecipazione costituito da rappresentanti delle quattro associazioni che controllerà l’andamento del poliambulatorio, trasferendo le richieste dei cittadini in termini di costi e servizi.

A l'inquadramento dei servizi offerti dal poliambulatorio Pas nel sistema sanitario regionale toscano sono state anche la consigliera regionale Serena Spinelli e l’assessore regionale alla salute Stefania Saccardi, entrambe presenti alla cerimonia.

“Quello offerto da Pas - ha rimarcato Spinelli - è un servizio che va ad inserirsi nel sistema sanitario pubblico toscano, una realtà d’eccellenza, in Italia e in Europa”.

Sarà la Regione Toscana, infatti, a sostenere il progetto: “Un fondo che parte da 110 mila euro - ha evidenziato Stefania Saccardi - che equivale a circa 2.000/3.000 prestazioni sanitarie attraverso il cup dell’Asl, sarà messo a disposizione del progetto, consentendo ai cittadini di accedere gratuitamente, o al massimo tramite il pagamento del ticket, a determinati servizi sanitari, come accade esattamente in ogni altra realtà pubblica”.

Dopo la presentazione del progetto è avvenuto il taglio del nastro e chi ha partecipato all’inaugurazione ha potuto visitare i nuovi ambulatori.

A partire dalle 14.30 dello stesso giorno, gli infermieri Pas hanno offerto gratuitamente servizi di misurazione di parametri vitali. Mentre, fino alla fine dell’anno, per i soci Avg, Coop e SMS Fratellanza Greve, sarà possibile usufruire di prestazioni sanitarie di vario tipo a tariffe agevolate.