Festa Volontariato Sancascianese, edizione super: 10mila euro per i bambini

Il presidente del comitato Francesco Guarducci: "Un segnale positivo che ci riempie di orgoglio"

SAN CASCIANO - La solidarietà sancascianese firma un successo senza precedenti. La Festa del Volontariato, che si è tenuta nei primi dieci giorni di settembre, tira le somme dell’edizione numero dodici.

Un cuore più grande del solito, quello dimostrato nell’ambito della festa, ospitata tradizionalmente nel Parco del Poggione, che unisce obiettivi e finalità di oltre 20 associazioni del territorio attive da decenni nei campi più diversi, dal sociale al culturale, dallo sportivo al sanitario e al tempo libero.

Ammonta complessivamente a 10mila euro la somma raccolta dal Comitato della festa, presieduto da Francesco Guarducci, che quest’anno sarà divisa tra due progetti di solidarietà sanitaria e cooperazione internazionale con i quali le associazioni che li gestiscono potranno realizzare un sostegno concreto nel segno dei diritti e dei bisogni dei bambini.

“Il carattere di straordinarietà del bilancio, devo ammettere - sottolinea Guarducci - ha stupito anche noi, è uno dei risultati più importanti mai raggiunti in dodici anni di attività, un segnale positivo che ci riempie di orgoglio perché, se da un lato, il nostro lavoro è stato corrisposto da un massiccio apprezzamento della comunità nei confronti della rassegna, dall’altro porta avanti un obiettivo che caratterizza l’anima dell’iniziativa, ovvero l’intero ricavato delle dieci serate che propongono spettacoli di musica, teatro, sport e comicità è indirizzato ai progetti di solidarietà individuati dallo stesso comitato nei mesi precedenti alla festa".

“La dodicesima edizione della Festa - prosegue - ha teso una mano in particolar modo ai bambini del mondo in difficoltà, i fondi che abbiamo raccolto saranno donati alla fondazione Cure2Children per la realizzazione di un progetto in Ghana, intitolato a Davide Astori e rivolto ai bambini africani malati oncologici, e all’associazione Scalabriniana ASCS Onlus che da anni porta avanti un centro comunitario ad Haiti”.

Pieni di gratitudine verso l’organizzazione della festa i presidenti delle rispettive associazioni.

“Desidero ringraziare gli organizzatori della Festa del Volontariato - dichiara Claudio Gnesotto, presidente ASCS ONLUS - sia per l'accoglienza che mi è stata riservata, sia per la generosa donazione: il ricavato andrà a sostegno del nostro Centro Comunitario di Croih de Bouquets (Haiti) dove operano anche due volontarie di San Casciano contribuendo all'acquisto di materiale di cartoleria, ludico ed alimentare a sostegno delle attività realizzate. Con il vostro contributo mettiamo un'altra piccola importante goccia nel bisogno di questa realtà: per un mese il Centro opererà grazie a voi!”.

“Davvero un grande risultato - spiega Cristina Cianchi, presidente di Cure2Children - Grazie a iniziative come questa siamo riusciti a fare e concretizzare davvero tanto; dove la strategia di non sostituirsi ma supportare i medici locali, si è rivelata vincente salvando la vita a tanti bambini e favorendo uno sviluppo sanitario di elevata qualità e sostenibile localmente".

"I fondi raccolti - evidenzia - saranno destinati alla nostra nuova mission in Ghana presso l’ospedale “Greater Accra Regional Hospital” (GARH), nella quale è nata, proprio in questi mesi, la prima Unità di Trapianto di Midollo Osseo (BMT UNIT) di tutta l’Africa subsahariana che servirà a guarire i bambini affetti da Anemia Falciforme che in quel Continente ha una mortalità molto elevata e rappresenta la malattia grave del sangue, più frequente dei bambini. Con investimenti modesti e al contempo preservando gli stessi standard terapeutici dei Paesi occidentali, Cure2Children Onlus, anche in questo caso, ha “portato la cura al bambino” attraverso la realizzazione della “BMT UNIT”, la formazione del personale medico ed infermieristico locale, la fornitura dei macchinari e dei farmaci necessari.”

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore all'associazionismo Roberto Ciappi che sottolinea “l’importanza del volontariato come risorsa preziosa su cui si fonda l’unità e la coesione di una comunità, il ruolo di oltre trecento volontari coinvolti nei vari aspetti della manifestazione, tra cucina, stand gastronomici e giochi, è determinante per il successo e la longevità di questa nostra pagina di vita sociale e culturale, senza la quale San Casciano non avrebbe lo stesso volto”.

L’intera manifestazione, organizzata dalla Festa del Volontariato Sancascianese, è realizzata con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di San Casciano e il contributo di ChiantiBanca, Unicoop Firenze sezione soci San Casciano, Rotary club San Casciano-Chianti, Euro e ZeloWeb e la collaborazione con i media partner Chiantisette e Il Gazzettino del Chianti e delle Colline fiorentine.