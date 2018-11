Da venerdì 16 novembre iniziano gli incontri con le Donne Democratiche

Si parte con una chiacchierata insieme alla dottoressa Antonella Bertelli, sulla medicina di genere

SAN CASCIANO - Inizia venerdì 16 novembre un mini ciclo di incontri di approfondimento su tematiche sociali, organizzato dal gruppo delle Donne Democratiche di San Casciano.

Si parte con un “aperichiacchiera” dedicato alla salute e precisamente al tema della Medicina di Genere.

Con la presenza della dottoressa Antonella Bertelli, si terrà un incontro aperto , con aperitivo e dibattito dalle 19.30, presso i locali della Banda Oreste Carlini di via Roma.

"Un tema come detto di rilevanza sociale - dicono le Donne Democratiche - attraverso una serata di approfondimento, in un periodo invece in cui purtroppo, la scienza e la divulgazione scientifica sono spesso, irresponsabilmente attaccate dalle forze politiche che governano il Paese".

Una serata cui seguiranno altri dicembre appuntamenti, sempre in modalità aperitivo aperto: martedì 11 dicembre discriminazione di genere fascismo e razzismo con la dottoressa Emanuele Rossi, antropologa.

Il 18 gennaio 2019 si parlerà di alterazione della percezione della realtà con il dottor Tommaso Ciulli, psicologo, e Matteo Pucci, direttore del Gazzettino del Chianti.