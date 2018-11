La serata di degustazione al Crc Antella è dedicata all'Amarone della Valpolicella-Valpantena

Appuntamento con i sommelier professionisti martedì 27 novembre dalle 20,30. Costo della serata 30 euro

ANTELLA (BAGNO A RIPOLI) - Martedì 27 novembre torna il consueto appuntamento con i sommelier invitati dal "gruppo degustazioni" del Circolo ricreativo culturale di Antella che invita all'evento dal titolo "Gustiamoci i grandi vini Bianchi e Rossi Italiani" dedicato stavolta all'Amarone.

In tavola saranno serviti: Corte dei Castaldi, Amarone Classico Docg 2014 – Az.Agr. Poggi Giorgio - Affi (VR) che accompagna l'antipasto di Prosciutto, salame, finocchiona, formaggio veneto; l'Amarone Classico Docg 2013 – Az. Brunelli – San Piero in Cariano (VR) servito insieme al risotto zucca gialla e taleggio; infine l'Amarone Classico Docg 2010 - Tenute Salvaterra – Loc. Cengia – S.P. in Cariano (VR) sarò da degustare insieme al gran pezzo di vitello contorno patate al forno.

La serata inizia alle 20,30 e ha un costo di 30 euro. Come al solito ogni vino è illustrato da sommelier professionisti. Iscrizioni entro il 26 Novembre presso la segreteria del C.R.C. Antella Tel. 055/621207 e/o Conti Alessandro 3298052802