I regali di Natale? Prodotti locali top da "O! Olio e dintorni". Olio e non solo

Il punto vendita del Frantoio del Grevepesa aperto da un mese. Con grandissimo riscontro di pubblico

GREVE IN CHIANTI - A distanza di appena un mese dalla sua inaugurazione, “O! Olio e Dintorni”, nuovo punto vendita del Frantoio del Grevepesa, si prepara alle festività natalizie offrendo alla sua clientela una vasta gamma di idee regalo e ceste alimentari dal grande assortimento di prodotti.

Il negozio si fa dunque vetrina di un vero e proprio tempio del gusto laddove, seppur sempre nel segno dell'olio quale articolo di punta, ci troviamo ad ammirare scaffali che parlano non solo del mondo olivicolo ma di tanti altri che, dall'agroalimentare al biologico, fanno la sua colorata apparizione in un ampio ventaglio di offerta commerciale.

Tra le altre aziende che hanno contribuito alla realizzazione di quest'angolo originale ma dal sapore antico - si veda la scelta del legno che qui regna come protagonista di arredamento ed eco-design - ricordiamo l'Azienda Agricola Podere Pereto (SI) e l'Azienda Agricola BIO Floriddia (PI).

Inoltre le occasioni di vendita spaziano anche in un piccolo reparto-enoteca dedicato a vini marchiati principalmente Chianti Classico e Chianti Colli Fiorentini.





Dalla pasta ai legumi, dall'orto alla vigna e dalla pianta alla tavola,“O! Olio e Dintorni” ci invita ad esplorare i frutti del lavoro, della passione e dell'attenta cura che l'uomo ha per la terra in cui crede e da cui non può che dipendere.

Edoardo e Annika, commessi presso “O! Olio e Dintorni”, ci accompagnano in un universo affascinante all'insegna del “buono” di un territorio che, come questo negozio, si rivela tanto fertile di garanzie quanto ricco di nuove e piacevoli sorprese.

"O! OLIO E DINTORNI"

Greve in Chianti, Via Vittorio Veneto 44

Dal Martedì al Venerdì ore 10.30-13, 14-18. Sabato e Domenica 10.30-18, orario continuato. Lunedì chiuso.

