Primarie Pd nei comuni del Chianti fiorentino: vince Nicola Zingaretti (oltre il 60%)

Tutti i dati finali (seggio per seggio) sulle consultazioni del Partito democratico, sul Gazzettino del Chianti

CHIANTI FIORENTINO - Eccoli i risultati delle primarie del Partito democratico nei comuni del Chianti fiorentino.

Li troverete aggiornati via via che ci arriveranno i dati delle consultazioni: sezione per sezione, comune per comune.

- COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

SEGGIO DI ANTELLA

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 64

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 285

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 48

SEGGIO DI GRASSINA

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 151

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 282

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 80

SEGGIO DI BAGNO A RIPOLI

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 149

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 464

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 106

SEGGIO DI PONTE A EMA

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 53

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 152

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 49

TOTALE COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 417 - 22,1%

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 1.183 - 62,8%

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 283 - 15,1%

__________________________________________________

- COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

SEGGIO DI BARBERINO

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 28

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 120

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 55

SEGGIO DI TAVARNELLE

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 64

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 229

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 93

TOTALE COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 92 - 15,6%

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 349 - 59,2%

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 148 - 25,2%

__________________________________________________

- COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

SEGGIO DI GREVE IN CHIANTI

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 83

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 142

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 79

SEGGIO DI STRADA IN CHIANTI

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 58

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 167

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 50

SEGGIO DI PANZANO IN CHIANTI

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 9

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 35

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 7

SEGGIO DI SAN POLO IN CHIANTI

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 24

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 38

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 30

TOTALE COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 174 - 24,1%

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 382 - 52,9%

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 166 - 23%

__________________________________________________

- COMUNE DI IMPRUNETA

SEGGIO DI IMPRUNETA

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 85

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 299

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 58

SEGGIO DI TAVARNUZZE

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 80

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 207

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 62

SEGGIO DI BAGNOLO

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 13

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 38

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 37

TOTALE COMUNE DI IMPRUNETA

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 178 - 20,2%

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 544 - 61,9%

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 157 - 17,9%

__________________________________________________

- COMUNE DI SAN CASCIANO

SEGGIO DI SAN CASCIANO

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 189

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 420

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 120

SEGGIO DI MERCATALE

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 51

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 150

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 38

SEGGIO DI CERBAIA

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 50

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 170

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 42

TOTALE COMUNE DI SAN CASCIANO

- MAURIZIO MARTINA (Toscana per Martina) 250 - 23,5%

- NICOLA ZINGARETTI (Piazza Grande con Nicola Zingaretti) 740 - 60,2%

- ROBERTO GIACHETTI (Sempre Avanti - Con Anna Ascani) 200 - 16,3%