Sette nuovi minibus per migliorare il trasporto pubblico a Bagno a Ripoli

Li-nea rinnova del 6 per cento il proprio parco mezzi come previsto dal piano della Regione Toscana

BAGNO A RIPOLI – A partire da marzo 2019, Li-nea Spa immette nel proprio parco mezzi sette nuovi minibus urbani. Sono stati inaugurati sabato 9 marzo dal sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, dall’assessore al Tpl Paolo Frezzi e dal direttore di Li-nea Spa Fabrizio Fantechi.

Con questa acquisizione si concretizza il rinnovo del 6% del proprio parco bus previsto dal vigente Contratto ponte siglato nel 2017 dalla Regione Toscana con tutti gli operatori del TPL. Tra i vari punti, il contratto include il “Programma rinnovo bus” da completare entro fine 2019: l’azienda di trasporto pubblico adempie così in anticipo, con risorse proprie e senza alcun contributo pubblico, alle prescrizioni dell’accordo. In questo caso i mezzi potranno essere impiegati nei diversi Comuni serviti, ma opereranno prevalentemente nel Comune di Bagno a Ripoli che, in attesa dei nuovi assetti della mobilità metropolitana, ha puntato concretamente alla costruzione di una rete di servizi su gomma più capillare e moderna.



"Migliora la qualità del parco macchine al servizio del territorio – ha detto il sindaco Francesco Casini -. Ringraziamo Li-nea per la collaborazione. L’azienda si è mostrata attenta alle istanze che come amministrazione abbiamo portato avanti a nome dei cittadini, desiderosi di mezzi nuovi, più ecologici, confortevoli e spaziosi. Un gioco di squadra che fa bene al trasporto pubblico locale e quindi a tutta la nostra comunità. Insieme a Li-nea – ha concluso - siamo anche a lavoro per reperire un’area di deposito strutturato sul territorio dove i mezzi possano stazionare ma anche ricevere manutenzione e assistenza così da essere sempre più operativi ed efficienti".



I mezzi, 7 nuovi minibus da 8 metri di ultima generazione, modello Mobi, con 40 posti ciascuno, sono prodotti da Iveco INDCAR e sono alimentati a gasolio con emissioni Euro 6 C.

Sono tutti dotati degli apparati di monitoraggio del servizio e di protezioni attive per la sicurezza. L’azienda confida di poter proseguire ulteriormente negli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità del servizio per i cittadini dei Comuni dell’area metropolitana fiorentina.