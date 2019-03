I macellai di Firenze e provincia per Ant: sabato 16 marzo una spesa speciale

Molti i "beccai" aderenti anche nel Chianti fiorentino: la lista. Da Grassina a San Casciano, da Greve all'Impruneta

CHIANTI FIORENTINO - Sabato 16 marzo si svolgerà, in 54 macellerie di Firenze e area metropolitana, una giornata di solidarietà a favore di Fondazione ANT.

“Partecipa insieme al tuo macellaio e compirai un grande gesto di solidarietà, il tuo macellaio è garanzia di qualità. Ti puoi fidare”, è l’invito alla dodicesima edizione della Giornata dei Macellai-Ant 2019.

La manifestazione intende coniugare alcune delle eccellenze del territorio fiorentino: da un lato due associazioni di categoria - Associazione Macellai-Cesec di Firenze e provincia e Agiva Federcarni del Valdarno - dall’altro Fondazione Ant, che porta assistenza specialistica gratuita a casa dei malati di tumore e offre progetti di prevenzione oncologica sempre gratuiti.

Come per le passate edizioni, anche quest’anno tutti coloro che si recheranno in uno degli esercizi aderenti alla manifestazione - riconoscibili dal manifesto dell’evento e consultabili sul sito ant.it/toscana - potranno donare una parte del ricavato della giornata a Fondazione Ant. L’evento gode del patrocinio del Comune di Firenze.

Un sincero ringraziamento è stato espresso da Simone Martini, delegato fiorentino di Ant, alle Associazioni dei macellai di Firenze e provincia e a tutti i macellai partecipanti: ”Siamo fieri che le due principali e storiche associazioni di categoria fiorentine del settore carne abbiano rinnovato il loro impegno in nostro favore. Quello dei macellai è una nobile professione che a Firenze gode di una antica tradizione e le cui origini sono strettamente collegate a quelle della città. Voglio ringraziare personalmente le 54 botteghe che anche in tempo di crisi non hanno voluto mancare a questa straordinaria iniziativa benefica e continuano nel tempo a sostenere i progetti di Fondazione Ant sul territorio fiorentino”.

“Sono ormai diversi anni che i macellai fiorentini - rilancia Vasco Tacconi, grassinese, Gran Maestro dell’arte dei Beccai fiorentini e storica figura dell’associazione macellai - sostengono con grande impegno Fondazione Ant".

"Siamo molto orgogliosi di aver contribuito - prosegue - a sostenere il lavoro che Ant svolge quotidianamente a favore dei tanti sofferenti affetti da tumore”.

“Siamo felici e onorati di aver potuto aiutare in tutti questi anni il prezioso lavoro di Ant conclude Enrico Vannini presidente dell’Associazione Agiva Federcarni Valdarno - e auguriamo che possano continuare con la stessa efficienza e dedizione di sempre”.

Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività che Ant svolge a Firenze, Prato e Pistoia. La struttura sanitaria di Ant nella regione Toscana è composta da 10 medici, 6 infermieri e 4 psicologhe.

Molti i "beccai" aderenti anche nei comuni del Chianti fiorentino. Ecco la lista.

- Fratelli Tacconi, Grassina

- Fabio Frittelli, Bardella, San Casciano

- Gino Pecci, San Casciano

- Dario Secci, San Casciano

- Adriano Nesi, San Casciano

- Andrea Tassini, Impruneta

- Simone Nannicini, Impruneta

- Emiliano Parti, San Donato in Poggio, Barberino Tavarnelle

- Enzo Francini, Sambuca, Barberino Tavarnelle

- Paolo Fagotti, Greve in Chianti

- Giovambattista Fabiani, Greve in Chianti

- Mario Ceccatelli, Greve in Chianti

- Renzo Checcucci, Panzano, Greve in Chianti