Edilizia scolastica, Viti chiede chiarimenti sulla revoca del finanziamento regionale

Il consigliere di Obbiettivo Comune: "Sono state presentate osservazioni o controdeduzioni in merito?"

IMPRUNETA - Il consigliere comunale di Obbiettivo Comune Roberto Viti chiede chiarimenti all'Amministrazione di Impruneta riguardo alla revoca del finanziamento da un milione di euro da parte della Regione Toscana, stanziato per realizzazione di un nuovo edificio scolastico quale sede della scuola Primaria.

In particolare Viti si chiede se l'Amministrazione ha presentato osservazioni o controdeduzioni verso la Regione: "Per poter utilizzare questo finanziamento il Comune doveva entro il 31/12/2017 - si legge nella interrogazione presentata da Viti - esibire l' atto di aggiudicazione dei lavori. Non riuscendo ad ottemperare a questa prescrizione fu richiesto alla Regione, di prorogare questo termine al 31/12/2018. La Regione accolse questa richiesta. Ma anche con questa proroga il Comune di Impruneta non è stato in grado di aggiudicare i lavori. Per questo richiese una ulteriore proroga di un anno. La Regione non accolse questa ulteriore richiesta".

"La conseguenza di questo diniego - prosegue - è stata formalizzata il 19/2/2019 con una lettera della Regione Toscana nella quale si comunica l'avvio del procedimento di revoca del contributo di € 1.000.000, dato che non era stato ricevuto nessun atto di aggiudicazione dei lavori. La parte finale di questa lettera della Regione si legge che entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, è possibile far pervenire eventuali osservazioni/controdeduzioni".

"Si richiede - concude così Viti - di conoscere se l' Amministrazione Comunale ha presentato osservazioni/controdeduzioni in merito".