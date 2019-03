Incendio al "ponte a esse" fra Chiesanuova e Cerbaia: probabilmente doloso

In supporto ai vigili del fuoco e di una folta schiera di squadre de La Racchetta è intervenuto anche l'elicottero

CHIESANUOVA (SAN CASCIANO) - Si sta procedendo alla bonifica post-incendio del bosco che riguarda il versante che parte lungo la strada provinciale 4 Volterrana, tra Chiesanuova e Molino di Sugana, e risale in direzione Faltignano. Al "ponte a esse".

Incendio le cui origini sembrano essere dolose: le fiamme sono partite intorno alle 13.30 di venerdì 29 marzo, dal ciglio della strada, come hanno verificato i carabinieri forestali, per poi risalire velocemente, alimentate anche dal vento, mandando in fumo circa due ettari di bosco.

Ma ancora una volta dobbiamo ringraziare i volontari delle sezioni della Protezione Civile La Racchetta (sezioni di San Casciano, Ferrone, Panzano, Scandicci, Lastra a Signa), che con le loro campagnole si sono inerpicati sul crinale, passando lungo quelle che una volta erano delle strade sterrate, in mezzo alle lingue di fuoco per aggirare prima possibile la cima dell’incendio.

Questo è costato anche la foratura di due pneumatici, che non ha comunque fermato i volontari nella loro impresa. Anche i vigili del fuoco hanno dovuto faticare, mentre di grande aiuto è stato anche l’elicottero antincendio della Regione Toscana che ha eseguito diversi lanci, pescando l’acqua da un lago che si trova nelle immediate vicinanze dell’incendio.

Adesso è in corso la bonifica che durerà tutta la notte, ma sicuramente sarà necessario anche procedere in questo senso nei prossimi giorni.

Si fa inoltre presente che è stato prorogato fino al 10 aprile 2019 il divieto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale.