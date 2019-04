GREVE IN CHIANTI

Design e cotto in vigna. Si apre un nuovo itinerario turistico con panchine d'autore e opere d'arte

Slow Road si inaugura sabato 6 aprile. Passeggiata di 8 Km tra Montefioralle, Pieve di San Cresci e Zano

GREVE IN CHIANTI - Le emozioni del bello si percorrono a piedi, si vivono e condividono tra le vigne e le strade del vino lungo un nuovo percorso nel cuore del Chianti in cui la bellezza del paesaggio si incontra con la funzionalità del design e l'amore per il cotto.

Cinque installazioni, associate ad altrettante aree relax, e quattro atelier d’autore aprono nuove angolazioni e punti di vista per riscoprire e valorizzare il cuore artistico e artigianale della Toscana.

È l'itinerario Slow Road che sabato 6 aprile si inaugurerà alle ore 16 con una passeggiata attraverso i luoghi di pregio storico e naturalistico di Greve in Chianti, come il borgo e il castello medievale di Montefioralle e la Pieve romanica di San Cresci.

Il progetto, ideato dalla Macina di San Cresci, è frutto della collaborazione tra il Comune di Greve in Chianti, la Regione Toscana, l'Università degli Studi di Firenze, il contributo del Banco Fiorentino le Fornaci del cotto.

Sedute a forma di botte che evocano profumi e saperi vitivinicoli, aree relax che viaggiano e giocano con la memoria dell'infanzia, panchine a campana che suonano con il soffio del vento, cubi stagliati sull'erba, ispirati alle forme geometriche della natura, che invitano ad ammirare il paesaggio con rigore e libertà.

Sono le panchine d'autore, nate dalla creatività dei giovani studenti della Facoltà di Architettura Design Campus dell'Università di Firenze e dalle mani, abili e sapienti, degli artigiani del cotto di Greve e Impruneta, a qualificare un nuovo percorso turistico-culturale che integra le applicazioni funzionali dell'arte, bella e utile, e le eccellenze artigianali, radici dell'identità e della cultura grevigiana.

Un anello di 8 km che racchiude alcuni dei punti panoramici più incantevoli del territorio, compreso tra Montefioralle, Museo San Francesco, Pieve di San Cresci e la località Zano.

E' così che si moltiplicano le opportunità di visita e le occasioni di conoscenza e promozione del territorio chiantigiano che da sempre si esprime attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea.

"Il valore degli interventi, che si armonizzano pienamente nel contesto paesaggistico, è trasversale - dichiara Mimma Verducci della Macina di San Cresci - l'idea è quella di valorizzare punti e visuali panoramici del nostro territorio, dai quali il Chianti si apprezza e si osserva in maniera insolita, attraverso un progetto che integra manufatti di arredo urbano realizzati a mano, finalizzati alla sosta, e installazioni artistiche. L'arte per essere usata cerca e trova un nuovo spazio di espressione, volta al rilancio del materiale simbolo della tradizione toscana, il cotto artigianale”.

Leticia Prado, Roberta Andries, Jessica Stagnitta, Cristina De Alfieri e Debora Mirabelli sono gli studenti che hanno progettato le sedute, realizzate dalle aziende del cotto, Fornace Masini, Mital, Artenova, Sergio Ricceri ed Enzo Zago.

Le aree del percorso Slow Road sono dotate di indicatori per la segnaletica e mappe informative che indicano il luogo in cui ci si trova. I visitatori potranno cogliere la bellezza slow e gli scorci chiantigiani dalle panchine e dai siti in cui sono state installate le opere d'arte.

Sculture in materiale riciclato, ferro alluminio si alternano a bassorilievi realizzati da Franco Bozzi e Arturo Badii nell'area di Montefioralle, Alfredo Correani e Alfredo Futuro nei pressi di San Cresci e nel piazzale della fattoria di Zano.

Ad illustrare il progetto, la cui presentazione è prevista domani al termine del percorso trekking alle ore 18:30, davanti alla pieve di San Cresci, saranno gli ideatori del percorso, il design specializzato in illuminotecnica Duccio Trassinelli e l'architetto Mimma Verduci della Macina di San Cresci, i professori Giuseppe Lotti e Vincenzo Legnante, docenti universitari della Facoltà di Architettura Design Campus, il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani e l'assessore alla cultura di Greve in Chianti Lorenzo Lotti.

La passeggiata, aperta a tutti, sarà condotta da una guida escursionistica ambientale e prevede un servizio di bus navetta gratuito. Info e preno: Ufficio Promozione Territorio Comune di Greve in Chianti, 055 8545271.