"Flower Power! Pace, Amore e Diversità": che festa con Ci Incontriamo

Nella sala del Crc La Rampa colore, calore, balli e tanto divertimento: c'era anche Il Gazzettino del Chianti

BARBERINO TAVARNELLE - Venerdì 5 aprile “Flower Power! Pace, Amore e Diversità” ha colmato la sala del circolo La Rampa di colori, calore, balli e tanto divertimento.

Una scoppiettante serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Dove i ragazzi disabili hanno potuto scatenarsi in pista, stare insieme e stringere nuove amicizie.

Non si tratta di una discoteca per disabili, bensì di una discoteca dove la diversità è ampiamente accolta e sostenuta. Come tengono (giustamente) a sottolineare gli organizzatori: l’associazione Ci Incontriamo.

Hanno fatto ballare i giovani fino a notte inoltrata due ospiti d’eccezione alla consolle: Paolino, con la sua selection rigorosamente in vinile, e Cecco Dj, tornato a furor di popolo a mettere dischi. Ad intrattenere ulteriormente ci ha pensato l’inimitabile voce del vocalist Gaetano.

“Far vivere un’autentica esperienza di “club culture” ai nostri ragazzi era un sogno che avevamo nel cassetto - a parlare è Duccio Becheroni, in arte Didje Doo - E, come nelle migliori favole, è diventato realtà. Grazie alla Rampa, che quattro o cinque volte all’anno ci apre le porte della discoteca”.

“Si è formato così un gruppo di giovani volontari - racconta - che si adoperano per ideare, organizzare, promuovere e gestire queste serate, esattamente come succede per qualsiasi altra discoteca”.

“La particolarità - spiega - sta nell’agevolare l’accesso e la partecipazione (gratuita) a coloro che altrimenti non avrebbero modo di vivere questa esperienza con così tanta facilità”.

“Negli anni il progetto ha maturato una certa popolarità tra le varie associazioni - prosegue - E ultimamente la pista è sempre piena: ci sono gruppi di “clubbers” che arrivano anche da molto lontano”.

“Nonostante alcuni ritengano che il volume troppo alto impedisca la conversazione - aggiunge - la discoteca è un luogo di aggregazione: il dancefloor facilita l’espressione, l’incontro, il contatto tra le persone”.

“All’inizio non me ne rendevo conto - dice ancora - In realtà ciò che facciamo ha un potere enorme. Mettetevi nei panni di una ragazza che adora la musica e la danza, ma che ormai si è convinta che quel mondo non potrà mai essere alla sua portata: alla Rampa l’impossibile diventa possibile”.

“Venuti da Siena per la prima volta - ricorda - dei ragazzi rimasero stupiti nel vedere che si trattava di una discoteca vera e propria. Tornarono a casa felici come dopo una vacanza a Ibiza”.

“Da dj ho frequentato diverse discoteche e feste - conclude Duccio - Ma quelle di Ci Incontriamo alla Rampa hanno il sapore delle migliori: qui circola un’energia accogliente ed empatica, che ti fa sentire libero di essere ciò che sei, senza giudizi”.