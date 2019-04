Il Pd di San Casciano presenta la lista dei suoi candidati al consiglio comunale

"Ti presento i miei", mercoledì 1 maggio nella Casa delle Idee in via Machiavelli

SAN CASCIANO - Mercoledì 1 maggio, alle 21 presso la Casa delle Idee di via Machiavelli 28, il Partito democratico di San Casciano presenterà alla cittadinanza la lista dei candidati al consiglio comunale.

Lista, quella del Pd, che assieme a Sinistra per San Casciano e Lista Vlpe-Il Cuore Civico di San Casciano, sostiene la candidatura a sindaco di Roberto Ciappi.

"Sono stati diversi - anticipano dal Pd sancascianese - i criteri che hanno alla fine portato alla composizione di questa lista . In primis un totale equilibrio di genere. San Casciano è un comune che si articola anche su tante frazioni , ed ha al suo interno tantissime realtà, che vanno dal mondo dell’associazionismo, a tanti settori economici".

"Un mondo composito - riprendono - che conosciamo bene e che abbiamo ascoltato nella lunga campagna di ascolto partita lo scorso ottobre con gli oltre 79 incontri fatti ed oltre 300 persone incontrate. Un percorso proseguito anche con le commissioni per il programma, un programma molto articolato, completo , suddiviso in 5 commissioni, costruito come coalizione insieme a Sinistra per San Casciano e la Lista Cuore Civico di San Casciano e soprattutto insieme ad oltre 250 persone che hanno dato i loro contributi nei 15 incontri che ci sono stati alla Casa delle Idee".

"Il lavoro sul programma - rimarcano - è stato anche un modo per incontrare tante persone che hanno deciso di impegnarsi e mettersi in gioco. Il Partito democratico che immaginiamo è un partito che davvero sta tra la gente, che vive le realtà della nostra società, che è strettamente connesso con essa".

"Pensiamo che gli elettori ricerchino figure di prossimità - dicono ancora - persone che possono essere un giusto punto di riferimento, un collante costante tra la società e le istituzioni. Ovviamente devono essere persone non solo conosciute, ma capaci di saper interpretare con passione impegno e competenza il ruolo di rappresentanti nelle istituzioni".

"Alla fine - concludono - è venuta una fuori una lista della quale siamo molto contenti, un mix di persone di più generazioni, che vengono da tutte le frazioni, con diverse esperienze professionali, con esperienze anche nel mondo dell’associazionismo e del volontariato. Una lista molto nuova, che siamo sicuri possa fare molto bene".