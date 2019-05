Rendiconto di gestione 2018, Viti: "Carico tributario sui cittadini tra i primi in Toscana"

Il consigliere di Obiettivo Comune: "Siamo anche molto lontani da poter annuciare quando inizieranno i lavori per le scuole"

IMPRUNETA - Nella seduta del Consiglio Comunale del 30 aprile scorso la maggioranza ha approvato il rendiconto di gestione del 2018.

Il Consigliere Comunale di Obbiettivo Comune, Roberto Viti, dà una sua lettura delle cifre:



"Un dato significativo che si può ricavare da questo rendiconto è il carico tributario per abitante - scrive Viti - Per ottenere questo dato si sommano tutte le entrate tributarie accertate del Titolo I, (IMU, TARI, TOSAP, Addizionale IREPEF, TASI, etc.) che ammontano a 11.592.147 €, ed il totale si divide per 14.643 (numero degli abitanti al 31/12/2018). Il risultato di questa operazione è 791 €. Questo significa che mediamente ogni cittadino del nostro comune, era tenuto a pagare nel 2018 la somma di 791 €. Questa cifra è sostanzialmente la stessa del 2017 che fu di 789 €, ma è significativamente superiore (+13%) ai 698 € del 2016. In sostanza cioè il carico tributario per abitante è rimasto invariato rispetto al 2017 ma è cresciuto di 93 € rispetto al 2016".

"Questo carico tributario elevato ci pone ai primi posti in Toscana ed è conseguenza di due fattori - prosegue nell'analisi - Il primo riguarda il fatto che le aliquote delle tasse e imposte che vengono applicate sono tutte al massimo e il secondo fattore riguarda il reddito medio dei nostri cittadini che è elevato, come fu rilevato nel 2016 quando Impruneta si classificò al decimo posto tra i comuni della Toscana come reddito procapite".

"Degli 11.592.147 € accertati sono stati riscossi 8.985.239 € - va avanti - Purtroppo anche con questa consistente cifra il nostro Comune non riesce a provvedere alla manutenzione delle piazze, delle strade, dei marciapiedi e dell'illuminazione. Si pensi ad esempio che per gli impianti di illuminazione si sono spesi nel 2018 solamente 8.210 € e tutti gli interventi più volte annunciati e propagandati sono stati rinviati. Un altro dato che certifica questa cronica carenza è quello relativo agli investimenti diretti procapite che risulta essere di soli 33 € per abitante".

"Quest'anno avremo a disposizione (anche grazie alle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti) 1.890.000 € per gli investimenti ma probabilmente riusciremo a spendere molto meno perché non abbiamo i progetti per realizzare le opere pubbliche - prosegue Viti - Emblematico è l'ampliamento del cimitero di Picchirillo. Dal 2003 questo intervento appare nel piano triennale dei lavori pubblici ma ancora non é stato conferito l' incarico per la redazione del progetto. In questo contesto di interventi annunciati e sempre rinviati si inserisce la vicenda dell' edilizia scolastica".

"Sono trascorsi 5 anni e undici mesi da quando la scuola materna di via Roma è stata chiusa - dice Viti - e ancora non si intravedono prospettive certe per nessun nuovo plesso scolastico. In Consiglio Comunale il Sindaco ha portato a conoscenza che siamo in attesa che ARPAT ci metta a disposizione una centralina per effettuare il campionamento delle fibre di amianto nell' area dove dovrebbero sorgere i nuovi plessi scolastici. Questo campionamento deve essere fatto, come previsto nella Conferenza dei Servizi tra Comune, ARPAT ed ASL, sia durante i lavori che successivamente, ma anche prima di iniziare qualsiasi tipo di attività. Pertanto anche le operazioni di Bonifica Bellica non possono iniziare se prima non vengono fatti questi campionamenti. Come si comprende siamo quindi molto lontani da poter annuciare quando inizieranno i lavori per i nuovi plessi scolastici. Da sottolineare inoltre che anche i progetti che abbiamo dovranno essere rivisti sulla base delle prescrizioni fatte in sede di Conferenza dei Servizi".

"Nel frattempo - conclude - la Regione ci revoca il finanziamento di un milione di euro, avuto nel 2016, perché l' A.C. non è stata in grado di appaltare i lavori nei tempi previsti. Abbiamo ancora il finanziamento del 2017 del CIPE di 4.430.000 € ma per quanto riportato sopra sarà difficile che si riesca ad affidare l' esecuzione dei lavori entro il 31/12/2019, così come prevede la delibera di proroga del CIPE".