Servizio Civile: l'Ausl centro cerca 106 volontari tra 18 e i 29 anni

Da impegnare nei 14 progetti finanziati per l’azienda con posti riservati nelle 4 aree territoriali

FIRENZE - E’ possibile presentare la candidatura ai progetti di servizio civile regionale finanziati con il programma operativo regionale del fondo sociale europeo (POR FSE 2014-2020).

L’Azienda Usl Toscana Centro cerca 106 giovani da impegnare nei 14 progetti finanziati per l’azienda con posti riservati nelle 4 aree territoriali.

- “Giovani per la salute” (1 posto riservato per la zona fiorentina, 1 per la zona della Valdinievole, 1 per la zona pratese ed 1 per la zona empolese);

- “Orienteering Point: i ragazzi del servizio civile come bussola per navigare nel servizio sanitario” (4 posti per la zona pratese, mentre 6 per la zona fiorentina);

- “Patrimonio storico e artistico e percorso museale” (2 posti per la zona fiorentina) “Salute mentale e comunità competente” (1 posto per la zona pratese, 2 per la zona empolese, 2 per la zona della Valdinievole, 2 per la zona pistoiese);

- “Accoglienza ed orientamento ai cittadini nell’ambito delle attività di recupero crediti” (2 posti per la zona empolese, 3 per la zona fiorentina, 3 per la zona pratese, 2 per la zona pistoiese); “Nuovi orizzonti” (2 posti per la zona fiorentina);

- “A.S.I.A. Accompagnamento e Sostegno all’inclusione attiva” (10 posti per la zona empolese);

- “GATEWAY: la porta di accesso al sistema dei servizi sociali” (10 posti per la zona empolese);

- “Sviluppo Gestione documentale” (1 posto per la zona fiorentina, 2 per la zona pratese e 2 per la zona di pistoia);

- “La prevenzione in digitale” (2 posti per la zona pratese, 4 per la zona di firenze, 1 per la zona di pistoia, 1 per la zona della Valdinievole, 2 per la zona empolese);

- “INSIEME: pubblico e privato per la salute per la salute” (3 posti per la zona pratese, 4 per la zona fiorentina, 2 per la zona empolese, 1 per la zona pistoiese);

- “L’attualità della documentazione sanitaria ospedaliera ed i suoi riflessi” (4 posti per la zona fiorentina, 2 per la zona pratese, 2 per la zona empolese, 1 la zona pistoiese, 1 per la zona Valdinievole);

- “TI ACCOMPAGNO: l’accoglienza dei cittadini nei servizi socio-sanitari” (4 posti per la zona fiorentina, 2 per la zona pratese, 2 per la zona empolese, 2 per la zona della Valdinievole);

- “L’accoglienza nei servizi di Salute Mentale Infanzia Adolescenza” (2 posti per la zona fiorentina e 4 per la zona pratese).

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi ed i volontari percepiranno un assegno mensile pari a 433,80 euro. Ciascun progetto prevede che il servizio sia svolto per 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 o 6 giorni a settimana e ciascun volontario è obbligato a partecipare sia alla formazione generale che specifica.

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda: siano regolarmente residenti in Toscana o domiciliati per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori; siano in età compresa fra 18 e 29 anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno); siano non occupati, inattivi, disoccupati; -siano in possesso di idoneità fisica; non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo; coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi.

I requisiti di partecipazione, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono partecipare i giovani che: già prestano o abbiano svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontari ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia, secondo quanto previsto dall’art.11 comma 3 35/06; abbiano avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

La domanda può essere presentata esclusivamente on line, e dovrà essere corredata dal curriculum vitae datato e firmato. L’accesso al sito può avvenire: con carta sanitaria elettronica attivata munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card; senza carta sanitaria elettronica accedendo al sito http://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le istruzioni fornite. In questo caso è necessario allegare alla domanda copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.

Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio civile, tra quelli presenti nell’avviso di selezione. In caso di presentazione di due o più domande sul medesimo avviso, il giovane verrà escluso dalla partecipazione a tutti i progetti per i quali ha presentato domanda.

Le domande potranno essere presentate entro il giorno 7 giugno alle ore 14. Per qualsiasi informazione sui progetti è possibile contattare l’ Ufficio Servizio Civile dell’Azienda Usl Toscana Centro al 055–6937552/7740 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00) e-mail: serviziocivile@uslcentro.toscana.it.