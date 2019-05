"Note del Cotto": dal 24 al 26 maggio concerti nello scenario della Fornace Agresti

Realtà musicali del territorio imprunetino e di Firenze, per una mini rassegna dall'alto valore musical-culturale

IMPRUNETA - L'assessorato alle politiche della formazione e del welfare del Comune di Impruneta, in sinergia con l’Istituto Scolastico Comprensivo “Primo Levi”, organizza Nte nel Cotto 2019 - Concerti del Baratto, in programma dal 24 al 26 maggio all'Antica Fornace Agresti, in via delle Fornaci 2 a Impruneta.

L'iniziativa vedrà riuniti in un unico progetto culturale importanti realtà musicali del territorio di Impruneta e fiorentine, in quello che vuole essere un momento di scambio di energie e di saperi.

Le serate saranno introdotte dall'assessore Sabrina Merenda e gli spettatori sono invitati ad assistere a tutti gli spettacoli proposti dal ricco programma, per sostenere ogni realtà coinvolta e fare esperienze sicuramente uniche, come per esempio il concerto al buio di domenica, novità di questa edizione.

La rassegna, avviata nel 2011, prosegue nel suo obiettivo di creare collegamenti tra la scuola e il territorio, tra i giovani talenti e le esperienze già consolidate legate al canto e alla musica.

Il successo delle scorse edizioni di Note nel Cotto? Quella del 2018 ha visto quasi 700 studenti coinvolti nella rassegna.

E' la conferma dell'eccellenza dell'Istituto comprensivo che ha un indirizzo musicale al suo interno.

Anche quest'anno la tre giorni viene ospitata all'Antica Fornace Agresti, centro espositivo della millenaria tradizione della terracotta imprunetina.

PROGRAMMA

Venerdì 24 maggio: ore 18 inaugurazione Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Primo Levi”; Coro di Impruneta diretto da Marco Francioli; Scuola di Musica di Impruneta

Ore 21.30 Coro Polifonico del Chianti diretto da Elena Superti.

Sabato 25 maggio: ore 17 orchestra dell’Istituto Comprensivo “Primo Levi”; Orchestra scolastica Regionale Toscana diretto da Gisella Cosi.

Ore 21 Fiati del Conservatorio di Firenze diretto da Guido Corti.

Domenica 26 maggio ore 10 “Musica a traverso” progetto di Gloria Lucchesi e Lucia Focardi (i partecipanti sono invitati a portare una fascia per bendarsi); Big Band Filarmonica di Impruneta diretta da Leonardo Cremonini; Quartetto del Conservatorio di Firenze.