Grave incidente in Autopalio, un pullman si ribalta su un fianco. Feriti

Poche notizie al momento: si sa che è in carreggiata direzione Siena, fra Monteriggioni e Badesse (km 7)

FIRENZE-SIENA - Incidente molto grave nella mattinata di oggi, mercoledì 22 maggio, sulla Firenze-Siena.

Per adesso sono poche le informazioni, ma è certo che un pullman, che stava viaggiando sulla carreggiata in direzione Siena, al km 7 si è ribaltato su un fianco. Rimanendo, pare, in bilico e coinvolgendo altri mezzi. Sembra che ci siano feriti.

Come localizzazione siamo più o meno nella zona fra Monteriggioni e Badesse. Tutti i mezzi di soccorso sono al lavoro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO