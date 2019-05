Sedi rionali, Cittadini per Impruneta chiede un programma operativo

L'intervento a pochi giorni dalle dimissioni del presidente del rione delle Sante Marie, Nicola Subbi

IMPRUNETA - Il gruppo consiliare Cittadini per Impruneta interviene sul tema delle sedi rionali, a pochi giorni di distanza anche dalle dimissioni annunciate dal presidente del rione delle Sante Marie, Nicola Subbi.

"Tanti rionali e tanti cittadini chiedono di conoscere come, dove e quando i rioni avranno sedi adeguate e definitive - scrive il gruppo guidato da Alessandro Giovannini nella mozione presentata al Consiglio comunale - La questione delle sedi rionali si è imposta all'attenzione generale domenica 30 settembre 2018 durante la sfilata dei carri della 92ma Festa dell'Uva: il rione delle Fornaci l'ha portata alla ribalta con “I.C.N.F. / Imperversano Circostanze Non Favorevoli”, una pièce teatrale di grande semplicità e spessore estetico, abbracciata dalla partecipazione emotiva e dalla standing ovation di tutta la piazza".

"Il problema delle sedi dei nostri Rioni - prosegue - è riemerso con forza anche in questi giorni con il bravo, generoso e stimatissimo Nicola Subbi che si è dimesso dalla sua carica di Presidente del Rione delle Sante Marie, esprimendo considerazioni di grande consapevolezza, sofferenza e amarezza sulla insostenibile situazione in cui il suo Rione è costretto a lavorare in piazza nova".

"Tutti sappiamo, ormai da molto tempo - va avanti - che, per risolvere i problemi delle sedi dei nostri quattro Rioni, serve l'impegno e la premura della Giunta comunale e occorrono anche atti urbanistici precisi e tempestivi".

"Riguardo a questi problemi, già il 22 agosto 2018 (nove mesi fa), abbiamo scritto al Sindaco e all'Assessore all'Urbanistica chiedendo tre cose - prosegue la mozione - quali sono gli atti in materia urbanistica che sono stati impostati, avviati, definiti e/o conclusi dal 2013 al 2018, allo scopo di fornire sedi definitive e adeguate ai quattro Rioni di Impruneta; quali sono le localizzazioni proposte dall'assessorato all'urbanistica per dare una sede definitiva e adeguata a ciascuno dei nostri quattro Rioni; quali eventuali atti urbanistici sono ancora necessari, in quali tempi verranno conclusi, e entro quale data ciascuno dei nostri quattro Rioni potrà effettivamente disporre di una sede definitiva e adeguata".

"Il 13 settembre 2018 - continua la ricostruzione - durante la seduta del Consiglio comunale, l'Assessore all'Urbanistica ci rispose così: “per il Rione delle Fornaci, pur nelle difficoltà delle fasi di realizzazione della Lottizzazione di Via G. La Pira, è in ripartenza la fase finale della costruzione della sede. Il Piano Attuativo di Via Vittorio Veneto prevede la realizzazione del rione delle Sante Marie in Piazza Attilio Bandinelli concertata con il rione stesso. La riconferma del Piano Attuativo di Pian dell’Aia-Poggio agli Olivi nella Variante Gestionale al Regolamento Urbanistico permetterà la realizzazione della sede del rione Sant’Antonio. Per il trasferimento del rione del Pallò ci impegneremo in un non facile percorso di confronto con la Regione Toscana per avviarne la realizzazione”. Replicammo che eravamo insoddisfatti da queste risposte generiche e lacunose, e che quindi saremmo tornati sull'argomento".

"Il 4 ottobre 2018 - altra tappa della ricostruzione della vicenda - presentammo una interpellanza al Sindaco e all'Assessore all'Urbanistica richiedendo una risposta scritta alle seguenti domande: quali sono gli atti in materia urbanistica che sono stati impostati, avviati, definiti e/o conclusi dal 2013 al 2018, allo scopo di fornire sedi definitive e adeguate ai quattro rioni di Impruneta; per il rione delle Fornaci: quando riparte e quando si conclude “la fase finale della costruzione della sede”; quando verrà iniziata e quando si concluderà “la realizzazione del rione delle Sante Marie in Piazza Attilio Bandinelli concertata con il rione stesso”; quando verrà iniziata e quando si concluderà “la realizzazione della sede del rione Sant’Antonio”; quanto durerà il “non facile percorso di confronto con la Regione Toscana” e quando potrà essere realizzato “il trasferimento del rione del Pallò”.



"La nota scritta - si legge nella mozione - arrivata dalla Giunta il 5 novembre 2018, non ha fornito alcuna risposta alla prima domanda. E, sulle altre domande risponde così: il Sindaco e la Giunta hanno già da tempo ha stabilito, in accordo con i Presidenti dei rioni e dell'Ente Festa dell'Uva, una serie di incontri per trovare soluzioni condivise per risolvere la questione delle sedi. Le prime riunioni si sono svolte nel mese di ottobre 2018 (Pallò e Sante Marie), altre riunioni sono programmate per novembe...."

Il gruppo consiliare Cittadini per Impruneta chiude la sua mozione chiedendo alla Giunta di "presentare al Consiglio comunale, entro 20 giorni, un preciso e documentato programma operativo sugli atti e i tempi necessari per dare sedi adeguate e definitive a ciascuno dei nostri quattro rioni: Fornaci, Pallò, Sant'Antonio e Sante Marie".