"Radda nel Bicchiere", il 2 giugno il gran finale con la giornata di degustazioni

Più di trenta aziende che propongono le loro etichette. Ospiti d'onore di questa edizione i vini dei Colli Tortonesi

RADDA IN CHIANTI - Oggi, domenica 2 giugno è atteso il gran finale di "Radda nel Bicchiere" con le degustazioni aperte dalle 11 alle 19 in compagnia dei produttori, più di trenta aziende infatti propongono le loro etichette in degustazione in viale Matteotti. Ospiti d’onore di questa edizione i vini dei Colli Tortonesi.

I bicchieri griffati saranno in vendita in Piazza 4 Novembre e Piazza Dante Alighieri, al costo di 20 euro e durante tutta la giornata in Via Roma – Logge del Podestà del Comune, “Radda vintage”, le vecchie annate dei vini raddesi in degustazione, vini unici per una panoramica sulla capacità d’invecchiamento dei vini locali, un’occasione particolare riservata a chi ha già acquistato il bicchiere per la manifestazione, con una maggiorazione di soli € 5.



Nella due giorni inoltre sarà allestita sempre in via Roma la rassegna fotografica "Chianti e dintorni" - Il territorio del Chianti senese visto da 40 artisti a cura della Fondazione Alimondo Ciampi.



A conclusione della festa si terrà poi la premiazione della XII edizione della divertente “Degustazione alla cieca” sempre in via Roma.



Durante le due giornate saranno otto i punti di ristoro fra bar ed enoteche che proporranno i vini in degustazione a prezzo di fattoria, abbinati a menù sfiziosi (Bar Dante, Casa Porciatti, Enoteca Casa Porciatti, Casa del Chianti Classico, Enoteca Colle Bereto, Enoteca Toscana, Enoteca Caparsa e La Bottega di Giovannino).



Per info e prenotazioni ai seminari è possibile telefonare alla ProLoco allo 0577/738494.

L’evento vede la collaborazione del Consorzio Chianti Classico e il patrocinio di Comune di Radda in Chianti, Lega del Chianti, Associazione Raddattiva, Pro Loco delle Terre di Siena, Vignaioli di Radda e ChiantiBanca.