S.Maria Annunziata. Al via i lavori al parcheggio dipendenti per il raddoppio dei posti auto

Posti auto provvisori davanti alla biblioteca comunale: migliorata l'illuminazione del vialetto per l'ospedale

PONTE A NICCHERI (BAGNO A RIPOLI) - Proseguono le opere di riqualificazione ed adeguamento nel presidio ospedaliero Santa Maria Annunziata, Firenze.

"In questo momento - dicono dall'Azienda Sanitaria Toscana Centro - l’ospedale è sede di numerosi lavori di cantierizzazione che, da ora e fino a tutto il mese di settembre, interesseranno anche i parcheggi, riservati al personale dipendente, attualmente situati davanti al cantiere del nuovo DEA".

"I lavori - proseguono - consentiranno di raddoppiare anche i posti auto attualmente presenti in quell’area, passando dagli attuali 70 a 140, riservati ai dipendenti. In questa fase al personale saranno messi a disposizione, in accordo con il Comune di Bagno a Ripoli, 30 posti riservati nel parcheggio visitatori oltre ad ulteriori 60 posti dislocati su via di Belmonte, in parte negli stalli posti lungo la strada nel tratto tra la biblioteca e la caserma carabinieri ed in parte nel parcheggio presente davanti alla biblioteca comunale".

"Per ridurre il disagio dei lavoratori e per rendere più “tutelato” il percorso che dalla biblioteca comunale porta all’ingresso del presidio ospedaliero - si ricorda - sono stati fatti dei lavori di adeguamento, che hanno previsto la risistemazione ed illuminazione del vialetto. Per i posti dati in dotazione all’interno del parcheggio a pagamento saranno distribuite delle tessere secondo modalità che verranno comunicate quanto prima dalla direzione sanitaria di presidio".

"La direzione sanitaria - conclude la nota - si scusa per il disagio e si impegna a verificare che i posti indicati siano sufficienti a sopperire alle necessità di tutti i suoi dipendenti. Complessivamente il piano investimenti aziendale per gli interventi all’ospedale di Ponte a Niccheri ammonta a 38 milioni di euro per l’ammodernamento dell’ospedale e la realizzazione di nuovi servizi".