GREVE IN CHIANTI

Panzano-Veitshöchheim, un gemellaggio in musica (con concerto in piazza)

Un'amicizia lunga 20 anni: i musicisti tedeschi suoneranno oggi alle 17 insieme alla Filarmonica del paese grevigiano

PANZANO (GREVE IN CHIANTI) - Ormai da oltre vent’anni la musica ha unito e consolidato un bellissimo rapporto di amicizia e collaborazione tra la Filarmonica di Panzano e la Banda di Veitshöchheim (nella foto).

I musicisti tedeschi saranno infatti ospiti a Panzano per passare qualche giorno di vacanza, ma non solo.

Oggi, domenica 9 giugno alle ore 17 in Piazza Ricasoli, sempre a Panzano, le due Bande daranno vita ad un bellissimo concerto che le vedrà impegnate anche nell’esecuzione di alcuni brani assieme, sotto la direzione dei maestri Lorenzo Anichini e Stefan Wagner.

Filarmonica di Panzano in Chianti

Il Presidente della Società Filarmonica di Panzano in Chianti Enzo Anichini dice: ”E’ motivo di grande orgoglio avere la possibilità di condividere questi momenti con persone di cultura e lingua differente, ma mai come in questi casi la musica può abbattere qualsiasi ostacolo. E’ un messaggio stupendo che nel nostro piccolo possiamo dare e probabilmente se tutti apprezzassimo questi concetti il mondo sarebbe un posto migliore!”. Quindi, tutti invitati a partecipare a questa bellissima festa.