Ospedale Santa Maria Annunziata: "Nessuna criticità di personale"

L'Azienda Sanitaria: "Solo allarmismo. Il piano assunzioni sta procedendo come concordato con i sindacati"

PONTE A NICCHERI (BAGNO A RIPOLI) - "Nessuna criticità di personale nel presidio ospedaliero Santa Maria Annunziata, ma solo allarmismo".

Le rassicurazioni giungono dal dipartimento infermieristico e ostetrico dell'Azienda USL Toscana centro che rende nota l'assegnazione di 15 infermieri a tempo determinato della durata di 24 mesi (ad oggi ne sono entrati 7 mentre gli altri sono in entrata per il 1 luglio e 2 operatori socio sanitari (a ruolo) uno già entrato e uno in ingresso sempre per il 1 luglio.

"Anche per il periodo estivo - si sottolinea - durante il quale il personale, a rotazione va in ferie, sono stati assegnati ulteriori 17 infermieri a contratto interinale (già entrati tutti) e un ulteriore integrazione di 4 infermieri (in ingresso per il 1/7) e 11 OSS con contratto interinale (ad oggi già entrati tutti)".

La direzione generale precisa che, "il piano assunzioni sta procedendo come comunicato e concordato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto (CGIL, CISL e UIL) e con la RSU (all'interno della quale è presente anche COBAS)".