Turista americano malmenato da guida e abbandonato da solo a Chiesanuova

La storia raccontata dal Corriere Fiorentino e ripresa dal TGR: c'è anche un video che sembra inequivocabile

SAN CASCIANO - La storia è di quella che sono destinate a fare cattiva pubblicità a tutto un territorio. Soprattutto in un mondo globalizzato e interconnesso come quello in cui viviamo.

Una storia che rischia di gettare fango su tantissimi operatori che con passione, fatica e professionalità svolgono il loro lavoro al meglio: diventando in primis ambasciatori del Chianti.

A raccontarla è stato Il Corriere Fiorentino, per poi sbarcare sul TGR regionale: in entrambi i casi si vede la guida che inveisce contro il turista, un americano che è rimasto sconvolto dal trattamento. Tanto che una volta tornato in patria ha deciso di non lasciar perdere.

IL SERVIZIO DEL TGR

Il turista non si è sentito bene durante il giro in bicicletta (è asmatico), e sostiene di essere stato prima apostrofato, poi strattonato (il video sembra parlare chiaro), e poi lasciato da solo in mezzo di strada, a Chiesanuova, nel comune di San Casciano.

E pensare, ha raccontato il turista americano, che il giro in bici in Chianti gli è stato proposto in sostituzione del tour sulle orme di Leonardo Da Vinci che aveva prenotato... .

Dagli Stati Uniti ha contattato la Fiavet (Associazione Agenzie di Viaggio e Turismo della Toscana) che ha deciso di raccontare la storia.