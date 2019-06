Accoglienza per richiedenti asilo: nuovi bandi di gara indetti dalla Prefettura

Scadenza per la presentazione delle offerte: il prossimo 15 luglio per affidare i servizi di prima accoglienza

FIRENZE - Rinnovati i tre bandi di gara per l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza dei richiedenti protezione internazionale. Scadenza per la presentazione delle offerte: il prossimo 15 luglio.

Sono complessivamente 1500 i posti del sistema di ospitalità per richiedenti protezione internazionale alla base delle tre ultime gare indette dalla Prefettura. Le nuove procedure mirano alla stipula di accordi quadro con gli operatori del settore, a cui affidare i servizi di prima accoglienza e assistenza presso le strutture di proprietà e/o in disponibilità degli operatori economici che operano nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, per garantire senza interruzioni l’accoglienza in atto.

La Prefettura di Firenze provvede, infatti, alla gestione dell’accoglienza ad oggi di circa 1400 richiedenti asilo ospitati in 133 strutture presenti nell’intera provincia.

Si è reso necessario indire un nuovo iter concorsuale perché le offerte pervenute sulla base dei precedenti bandi, scaduti l’8 maggio scorso, hanno assicurato la copertura di 285 posti sui 1800 richiesti. Attualmente i servizi di ospitalità sono resi in regime di proroga tecnica.

Lo schema di capitolato individua prestazioni e basi d’asta diverse a seconda della dimensione e della tipologia delle strutture destinate all’ospitalità, che sono rimaste distinte come nei precedenti bandi.

Pertanto i 1500 posti ora a concorso sono così suddivisi: 650 in centri costituiti da singole unità abitative con capienza fino a 50 posti; 450 in centri di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti; 400 in centri collettivi con capienza compresa tra 51 e 300 posti.

Il periodo di affidamento è due anni dalla stipula dell’accordo quadro, con inizio presunto al 1° ottobre 2019. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 luglio 2019 su piattaforma telematica dedicata.