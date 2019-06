Lavori di prevenzione incendi boschivi (anche a Greve e Bagno a Ripoli)

Eseguiti nel periodo invernale e primaverile del 2019: da Monte San Michele fino all'Incontro

CHIANTI FIORENTINO - In previsione del periodo ad alto rischio incendi boschivi (1° luglio-31 agosto), il settore forestazione della Città Metropolitana di Firenze ha eseguito, con le proprie maestranze forestali, una serie di interventi finalizzati alla manutenzione e messa in opera di alcune opere, essenziali per la prevenzione e repressione del fenomeno degli incendi boschivi.

I lavori si sono concentrati essenzialmente sul ripristino della funzionalità di alcuni tratti stradali forestali situati in località particolarmente a rischio e di elevato pregio ambientale.

In accordo con le relative amministrazioni comunali, i lavori hanno interessato la sistemazione di alcuni chilometri di strade forestali in località "Incontro" in comune di Bagno a Ripoli, in località Valicarda del Montalbano, nel comune di Capraia e Limite, e nel comprensorio di Monte San Michele in comune di Greve in Chianti, quest’ultimo affidato a una ditta appaltatrice.

I lavori eseguiti hanno consentito la sistemazione del piano viario della viabilità a fondo naturale, il ripristino delle opere di regimazione idraulica e la realizzazione di alcune fasce di protezione laterali alla viabilità, mediante il taglio di arbusti e piante deperienti.

A breve inizierà un nuovo lavoro in località "Poggio Firenze" in comune di Rignano Sull’Arno, con la ripulitura di un’area boschiva all’interno della quale è ubicato un ripetitore radio regionale dedicato all’attività antincendio boschiva.

Realizzato e messo in esercizio un serbatoio antincendio da 75.000 litri per il rifornimento degli elicotteri antincendio in località “Fonte dei Seppi” nel comprensorio d’interesse comunitario di Monte Morello Comune di Sesto Fiorentino.

Con l’approssimarsi della stagione ad alto rischio incendi, Città Metropolitana partecipa, con la propria componente tecnica, ad incontri di aggiornamento e programmatici all’interno del sistema regionale Aib (Regione Toscana settore forestazione, Coordinamento Volontari Toscana AIB, tecnici comunali, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Prefettura).

La Protezione civile della Città Metropolitana ricorda che vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali e che dal 1 Luglio 2019 è istituito il periodo ad alta operatività durante il quale la lotta attiva Aib sarà coordinata dal Centro Operativo Provinciale di Firenze (Cop Aib) una struttura multi agenzia allestita presso la sede della Città Metropolitana di Firenze – Protezione Civile.

In caso di incendio boschivo è possibile chiamare direttamente il COP di Firenze (tel 055414110 in orario 08-20) o in alternativa la Sala Operativa Regionale Unificata Permanente 800425425 o i vigili del fuoco 115.