"Tutti al mare", le gite a Castiglione della Pescaia della Coop di Greve

Al costo di 12 euro per i soci, l'iniziativa si ripete tutte le domeniche di luglio e agosto (se ci sono 30 partecipanti)

GREVE IN CHIANTI - La Coop Italia Nuova di Greve in Chianti propone gite al mare, sulla costa toscana e a Castiglione della Pescaia, da luglio ad agosto. "Tutti al mare" è un'iniziativa che ha il patrocinio del Comune di Greve.

Per i soci il costo della gita è di 12 euro per i non soci di 15 e per i bambini sotto i 10 anni è gratis.

La partenza è alle 6,30 da piazza Trento a Greve e il ritorno alle 21,30. Nelle domeniche del 30 giugno e del 7, 14, 21, 28 luglio e 4, 11, 18, 25 agosto.

Durante il viaggio sono previste soste di 20 minuti ciascuna. La prenotazione e il pagamento devono essere fatti ai box dei supermercati Coop di Greve in Chianti e di Panzano il venerdì precedente alla partenza. La gita si fa sono se viene raggiunto il numero di 30 partecipanti.