FIRENZE E TOSCANA 4.07.2019 h 09:35 Di Redazione

Diciottenni (residenti in Toscana) in treno gratis ad agosto, ecco come fare

Possibilità su tutti i regionali. Dall'Appennino alla costa, dalla Val d'Orcia alla Maremma, al mare

FIRENZE - La Regione offre ai neodiciottenni (ed a tutti i nati nell'anno 2001 residenti in Toscana) la possibilità di viaggiare gratis su tutti i treni regionali toscani nel mese di agosto 2019. "Vogliamo incentivare l'uso del treno tra i più giovani - spiega l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli - ed anche invogliare i ragazzi a "scoprire" la nostra regione utilizzando il treno senza limiti, se non quelli geografici della Toscana. Le linee regionali toscane non solo collegano importanti città d'arte e borghi vivaci e interessanti, ma attraversano territori di grande bellezza, dall'Appennino alla Maremma, dalla Valdorcia alla costa: per chi vorrà approfittare di questo "regalo di compleanno", si apriranno infinite possibilità". Per usufruire di questa offerta, i giovani interessati dovranno portare con sè la propria Carta Unica Toscana e un documento di riconoscimento che riporti la data di nascita e residenza. Chi non ne è già in possesso potrà richiedere Carta Unica Toscana presso le biglietterie Trenitalia, presso i desk di Assistenza regionale presenti a Firenze Santa Maria Novella (binari 6 e 15) e Pisa Centrale (binario 1) oppure inviando una mail a unicatoscana2001@trenitalia.it. In entrambi i casi il richiedente dovrà compilare un modulo (scaricabile qui) ed allegare una fototessera (formato JPG della grandezza massima di 300 Kb o Pixel 260 x 310). In caso di nati nel 2001 ancora minorenni ad agosto, il modulo dovrà essere firmato anche dal genitore. Le stazioni attrezzate per stampare subito carta Unica Toscana sono: Prato, Empoli, Arezzo, Livorno, Siena, Grosseto, Lucca, Pistoia, Pisa, Sesto Fiorentino. Nelle altre stazioni - oppure dai desk di assistenza o tramite la mail unicatoscana2001@trenitalia.it - la card potrà essere richiesta e prenotata. E' consigliato indicare nell'oggetto della mail la stazione in cui si desidera effettuare il ritiro. Nel caso in cui Carta Unica Toscana non venga recapitata al richiedente prima del mese di agosto, basterà portare con sè la stampa della mail che conferma di richiesta.

